قضات الگوی اسلامی را در آرای خود اجرا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی ظهر پنج شنبه در همایش مدیران و کارکنان قوه قضائیه در استان سمنان که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه مسئله قضا رکن اساسی یک حکومت اسلامی محسوب می شود، افزود: استقلال دستگاه قضا، نشات گرفته ازجایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی است.

رهی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی بعنوان یک فرهیخته سیاسی دینی اظهار داشت: آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی با درک علوم روز، افق های دور را برای مردم اتخاذ کرد.

وی با بیان اینکه مسئله قضا رکن اساسی یک حکومت است و تامین امنیت در جامعه نیز به این قوه و نیروی انتظامی وابسته است، اظهار داشت: اگر روزی این قوه با متخلفان جامعه برخورد جدی نکند معلوم نیست چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد.

رهی با تصریح بر اینکه قضات سخت ترین کارها را در نظام اسلامی انجام می دهند، اظهار داشت: قضات از فرهیختگان و برجستگان جامعه هستند و باید الگوی اسلامی را در آرای خود به کامل ترین نوع خود اجرا کنند.

استاندار سمنان، ولایت فقیه را مطلوب و متعالی ترین الگوی حکومتی تا پیش از ظهور حضرت مهدی(عج) برای بشر بیان کرد.

رهی اظهار داشت: اقدامات قوه قضائیه در راستای خوشایندی و یا ناخوشایندی برخی افراد نیست بلکه اقدامات این نهاد در راستای اجرای صحیح قانون است.



هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از یکم تا هفتم تیرماه نامگذاری شده است.