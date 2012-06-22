دومین یادواره 31 شهید منطقه زینبیه شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران در دومین یادواره 31 شهید منطقه زینبیه شاهرود اظهار داشت: دشمنان از سه راه ترویج فساد، تفرقه و ناکارآمدی به دنبال خدشه به نظام اسلامی هستند.

سردار ناصر قره‏باغی اظهار داشت: وقتی خوب تامل و تفکر می‏کنیم و فارغ از مسائل روزمره و هیاهوهای دور و بر متوجه می‏شویم که از مسیر منحرف شده‏ایم از شهدا می‏خواهیم ما را کمک کنند تا از انحراف بازگردیم. وی با بیان اینکه امروز دشمن در سراشیبی سقوط قرار گرفته است افزود: دشمن خود هم می‏داند که شکست خواهد خورد اما تا آخر مقاومت می‏کند تا از روزنه‏ای بتواند کاری انجام دهد که دیگر دیر شده است و تلاش‏ های آنها بی ‏ثمر است و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، اخبار خوب در راه است.

منصور جلالی، حسین غنیمت پور، حسن عربعامری، بشیر باقری، علی اصغر بوجاری و عباسعلی بازوی از شهدای منطقه زینبیه شاهرود می باشند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین و خانواده شهدا و به همت حوزه خاتم الانبیا و ستاد یادواره شهدای منطقه زینبیه در مسجد حضرت زینب سلام الله برگزار شد.

دوره آموزش عادی به فعال بسیج شاهرود برگزار شد

دوره تربیت و آموزش مقدماتی بسیج حوزه بسیج مساجد و محلات نجف اشرف شاهرود برگزار شد.

حسن طالع زاری فرمانده حوزه نجف اشرف گفت: این دوره آموزشی به مدت یک هفته در سالن اجتماعات حوزه نجف اشرف رویان با حضور بیش از شصت نفر از بسیجیان پایگاه های تابعه برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی در جهت ارتقا اعضای عادی به فعال برگزار شد و در این دوره شرکت‏کنندگان کلاس‏های مختلف آشنایی با بسیج، عقیدتی، سلاح شناسی، حفاظتی ،سیاسی و اخلاقی را می‏گذرانند و در پایان با شرکت در آزمون و قبولی در آن گواهی آموزش مقدماتی 2 و3 را دریافت می‏کنند.

نشست فقه بازار اسلامی در مهدیشهر برگزار شد

نشست فقه بازار اسلامی به همت حوزه مقاومت خاتم الانبیاء در مسجد سیدالشهدا (ع) مهدیشهر برگزار شد.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی استاد حوزه علمیه مهدیشهر در این جلسه با اشاره به کلامی از امام علی (ع) گفت: بازار به‌ عنوان‌ مظهر و نمود روشنی‌ از مظاهر دنیا می‌تواند بسیار فریبنده باشد و انسان‌ را از یاد خداوند بازدارد و از ارزش‌های‌ انسانی‌ تهی‌ ساخته‌ و او را به‌ دنیاگرایی‌ محض‌ در همة‌ عرصه‌های‌ زندگی‌ سوق‌ دهد.

وی افزود: در عین‌ حال‌، جامعه‌ بدون‌ تجارت‌ و خرید و فروش‌ نمی‌تواند به‌ حیات‌ اجتماعی‌ خود ادامه‌ دهد، پس‌، از یک‌‌سو، افراد در بازار به‌ جایگاهی‌ تکیه‌ زده‌اند که‌ هر آن، احتمال‌ سقوط‌ و انحطاط‌ مالی‌ و اخلاقی‌ می‌رود و از سوی‌ دیگر، حیات‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ به‌ آن‌ بسته‌ است.

سپاه، بی ادعا از کیان جمهوری اسلامی ایران دفاع می‏کند

فرماندار شهرستان گرمسار در جمع پاسداران و بسیجیان در سپاه ناحیه گرمسار گفت: سپاه نماد نیست، سپاه اصلی است که در تمامی عرصه ‏های انقلاب وارد شده و عاشقانه و بی ادعا از کیان جمهوری اسلامی ایران دفاع می کند.

شاهپور علائی مقدم افزود: سپاه در همه زمینه‏ها یار و یاور نظام بوده است و می‏توان گفت نگرش در سپاه هیچ گاه تک بعدی نبوده و این نهاد در تمامی زمینه ها گام‏های اساسی برداشته است.

وی تصریح کرد:‌سپاه با تمام توان وارد عرصه سازندگی شد و تمامی خسارات را با تدابیر خوبی پشت سر گذاشت و بعد در عرصه‏ های فرهنگی گام‏ های موثر و مفیدی برای تبیین انقلاب اسلامی و ارزش‏ های آن برداشت.

فرماندار شهرستان گرمسار تأکید کرد: حضرت امام خمینی (ره) آرزویش صادر شدن انقلاب اسلامی بود و به امید پروردگار و هدایت ‏های بی ‏بدیل مقام معظم رهبری، شاهد بیداری اسلامی در تمامی مناطق هستیم و این موضوع حاصل ایستادگی مردم ایران و همکاری و همدلی مسئولین است.