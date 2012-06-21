عبدالصمد بحرینی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته اداره آموزش و پرورش شهرستان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، طی یک دوره آموزشی که در فنی و حرفه ای و مرکز آموزش از راه دور برگزار می شود، دیپلم صادر می‌کند.

وی افزود: طبق این توافق نامه، افراد نامبرده، دروس عمومی این دوره را در مرکز آموزش از راه دور می گذرانند و گواهینامه مهارت‌های تخصصی خود را نیز در فنی و حرفه ای کسب می‌کنند که نهایتا با تجمیع دروس عمومی و مهارت‌های فنی و تخصصی برای این افراد توسط آموزش پرورش دیپلم صادر می شود.

این مسئول افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) متقبل شد که نسبت به معرفی جویندگان کار زیر دیپلم تحت پوشش خود به مرکز آموزش از راه دور و فنی و حرفه ای اقدام و هزینه‌های مربوط به آموزش آنان را پرداخت کند.

بحرینی با اشاره به این موضوع که پس از پایان دوره های تخصصی و قبولی در آزمون ، فنی و حرفه ای برای این افراد گواهی نامه صادر می کند، خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان فوق بدون کنکور و با کنکور امکان ادامه تحصیل در رشته های دانشگاهی سراسر کشور را دارند.

مسئول مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای کنگان تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح این است که افراد تحت پوشش کمیته امداد( زیر دیپلم) با گرفتن گواهی نامه های تخصصی از فنی و حرفه ای، هزینه های بیمه آنها کاهش یابد و این افراد پس از دریافت گواهی نامه می توانند از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی وام اخذ کنند؛ گفتنی است این گواهی نامه‌های فنی حرفه ای بین المللی و قابل ترجمه هستند.

بحرینی خاطرنشان کرد: پیش نویس این تفاهمنامه بین فنی و حرفه ای، مرکز آموزش از راه دور( به نمایندگی از آموزش و پرورش) و خودکفایی کمیته امداد به امضا رسیده است. متقاضیان می توانند از اول تیر ماه سال جاری برای ثبت نام به کمیته امداد امام خمینی ( ره) مراجعه کنند.

وی اذعان داشت: کسانی که به دیپلم و مهارت های تخصصی نیاز دارند از طریق بخش خودکفایی کمیته امداد به فنی و حرفه ای و مرکز آموزش از راه دور معرفی می شوند.

بحرینی در مورد شرایط ثبت نام گفت: برای دریافت گواهینامه‌های تخصصی برای خانم‌ها سن بالای 18 سال و برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت الزامی است و برای اخذ دیپلم داشتن مدرک سیکل الزامی است و محدودیت سنی ندارد و اینکه این افراد باید تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره باشند.

گفتنی است که در این دوره رشته هایی مانند حسابداری، کامپیوتر، ابزار دقیق، لوله کشی صنعتی، برق، جوشکاری، ایمنی، بازرسی جوش، نقشه کشی و...آموزش داده می شود ضمن اینکه افراد برای گرفتن مشاوره می توانند به آموزشگاه کامپیوتر امین یا مرکز اموزش فنی و حرفه ای و یا قسمت خودکفایی کمیته امداد تماس بگیرند.