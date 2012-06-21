بسیاری از مدیران کشور به علوم انسانی اعتقادی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار در سومین هم اندیشی مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی پارک علم و فناوری قم در پردیس قم دانشگاه تهران با ابراز تأسف از اینکه مدیریت اجرایی کشور از ارتباط با بخش دانشگاهی و پژوهشی دور افتاده است گفت: مقام معظم رهبری این معضل و خلا را درک کرده و در رهنمودهای خود مدیران اجرایی کشور را به استفاده از یافته های دقیق و عمیق پژوهشی حوزه و دانشگاه تشویق می کنند.



کاربردی سازی علوم انسانی چشم انداز مهم پردیس قم است



استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه پردیس قم دانشگاه تهران در حال حاضر تنها دانشگاهی است که به صورت تخصصی به رشته های علوم انسانی می پردازد، گفت: این دانشگاه با 42 سال قدمت، طی یک برنامه 20 ساله از سال 86، کاربردی سازی علوم انسانی را به صورت یک چشم انداز مدون در وزارت علوم به تصویب رسانده است.



برنجکار با توضیح این مطلب که در اردیبهشت ماه سال گذشته درصدد تاسیس مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه برآمدیم افزود: البته بنا بر سیاست های وزارت علوم و نیز دانشگاه تهران راه اندازی این مرکز در دانشگاه تهران به تصویب نرسید.



استاد فلسفه دانشگاه تهران راه اندازی مرکز رشد علوم انسانی را یک فرصت مغتنم و مهم برای کشور عنوان کرد و گفت: اگر این مرکز به تعریف دقیق و درست از رسالت و مفاهیم استراتژیک علوم انسانی دست پیدا کند می تواند دستاوردهای عظیمی برای حوزه و دانشگاه به ارمغان بیاورد.



وی با بیان اینکه کاربردی کردن علوم انسانی منافاتی با اسلامی سازی آن ندارد گفت: اگر ارزش های علوم انسانی را بشناسیم می توانیم منافع انسان ساز این حوزه را دریافت کرده و کاربردی کنیم.



باید ارزش های اساسی علوم انسانی کاربردی شود



استاد حوزه و دانشگاه با انتفاد از اینکه بسیاری در کشور زمانی به علوم انسانی بها می دهند که بتوانند از آن استفاده بالعرض و فرعی کنند، گفت: از نظر این افراد زمانی علوم انسانی ارزش و کاربرد پیدا می کند که بتواند درخدمت صنعت و علوم پایه باشد و محصول ارایه دهد.



وی با تاکید براینکه منکر استفاده از دستاوردهای علوم انسانی در حوزه فناوری و صنعت نیست، افزود: کارکرد اصلی علوم انسانی فراتر از این است که در خدمت دنیای انسان باشد و در واقع این نقش فرعی علوم انسانی است.



برنجکار با اشاره به اینکه علوم انسانی اسلامی تنها علومی است که به هویت و ارزش انسانی انسان توجه دارد گفت: در علوم فنی و طبیعی پرداختن به انسان ها امری فرعی و بالعرض است و به فکر دنیا و جسم بشر است.



نباید علوم انسانی غربی را در جامعه اسلامی کاربردی کنیم



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران با تاکید براینکه علوم انسانی در کشور جایگاه فرعی و ضعیفی دارد، گفت: اگر ارسطو علم برای علم می خواست اما ما براساس آموزه های اسلامی علم را برای سعادت و کمال بشر می خواهیم.



وی با اشاره به اینکه کاربردی سازی علوم انسانی باید منجر به کمال و سعادت بشر شود، افزود: علوم انسانی اسلامی تنها راهکار سعادت و کمال بشر امروز است و نمی توان با کاربردی کردن بالعرض علوم انسانی که همان خدمت به صنعت و فناوری دنیاست سعادت و تکامل بشر را تضمین کرد.



برنجکار با اعلام این مطلب که علوم انسانی غربی کاملا کاربردی و درآمدزاست گفت: اگر منظور ما کاربردی کردن علوم انسانی است دیگر نیازی به کاربردی سازی و تجاری سازی آن نداریم.



وی با بیان اینکه نباید دنبال الگوبرداری از کاربردی سازی علوم انسانی غربی باشیم، ادامه داد: غربی ها چون علوم انسانی را در خدمت دنیای خود می خواهند لذا به خوبی توانسته اند این بخش را کاربردی و تجاری کنند. درحالی که اصولا فلسفه زندگی ما با این نوع علوم انسانی سازگار نیست.



نباید مردم خود را از کارشناسان اسلامی و اخلاقی بی نیاز ببیند



استاد فلسفه دانشگاه تهران با تاکید براینکه باید یک چارچوب، الگو و توصیف درست و آسمانی برای علوم انسانی خود ایجاد کنیم، گفت: اگر در جامعه اسلامی به دنبال کاربردی کردن علوم انسانی هستیم باید مبنای ما معنای ذاتی و ماهوی علوم انسانی باشد.



برنجکار با ابراز تاسف از بی توجهی عمومی نخبگان و عوام به مصادیق علوم انسانی گفت: چرا باید جامعه اسلامی به سمتی حرکت کند که عموم مردم به مسائل اجتماعی، انسانی و دینی خود آشنا هستند و نیاز به کارشناس اخلاقی و دینی ندارند.



وی با انتقاد از این طرز فکر که اگر علوم انسانی به سود آوری نرسد، کاربردی ندارد، گفت: مدیران ارشد کشور باید به ارزش های ماهوی و آسمانی و قرآنی علوم انسانی توجه داشته باشند و درصدد اجرای احکام پژوهش محورانه دستاوردهای علوم انسانی در بدنه اجرایی کشور باشند.