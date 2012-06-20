آمریکا شروع به فضا سازی هسته ای علیه ایران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بار دیگر در ادامه فضا سازی علیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و ساعاتی پس از پایان بی نتیجه مذاکرات مسکو به علت کارشکنی و بداخلاقی آمریکا ،انگلیس و متحدین غربی شان یک موسسه امنیتی آمریکا با انتشار تصاویری مخدوش مدعی شد که ایران در حال پاکسازی سایت نظامی پارچین است.

به گزارش "رویترز" تصاویر مذکور بعد از پایان مذاکرات مسکو توسط موسسه علوم و امنیت بین المللی (ISIS) منتشر شده اند.

گفتنی است این ادعای غرب مبنی بر انجام آزمایشات هسته ای در سایت پارچین در حالی تکرار می شود که بارها نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است بازرسان آژانس طبق یک مدالیته و برنامه توافقی می توانند از این سایت نظامی ایران بازدید کنند.

همچنین این ادعای مضحک در حالی صورت می گیرد که کسی که کمترین اطلاعاتی درباره مسائل هسته ای داشته باشد می داند که پاکسازی اورانیوم و تشعشات آن از نقطه ای حداقل نیاز به 10 سال زمان دارد.