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۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

لاهوتی عنوان کرد:

شرق گیلان از پخش دیجیتال برنامه های صدا و سیما بی بهره است

شرق گیلان از پخش دیجیتال برنامه های صدا و سیما بی بهره است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: شرق استان گیلان از پخش دیجیتال برنامه های صدا و سیما بی بهره است.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پخش دیجیتال برنامه های صدا و سیما تا شهرستان آستانه اشرفیه قابل دریافت است و بقیه مناطق در شرق گیلان از این سامانه بی بهره هستند.

وی همچنین به دریافت بی کیفیت برنامه ها شبکه باران در لنگرود اشاره کرد و از مسئولان صدا و سیمای مرکز گیلان پیگیر بهره مندی تمام مناطق شهری و روستایی این شهرستان از قابلیت دریافت برنامه های شبکه رادیویی و تلویزیونی استانی شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی عمق بخشیدن به آگاهیهای دینی، گسترش فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی با رویکرد توجه به سنتهای بومی و محلی را از مهمترین اولویت کاری صدا و سیما مرکز گیلان عنوان کرد.

وی ادامه داد: در شهرستانها استعدادها و ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد که باید صدا و سیما به عنوان یک رسانه جمعی و گروهی به شناسایی آنها بپردازد و تریبونی برای ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات منطقی مردم باشند.

لاهوتی یادآورشد: شهرستان لنگرود نیز دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در عرصه های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعتی، دانشگاهی و سایر موارد است که باید این استعدادها به درستی معرفی شوند.

کد مطلب 1631488

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