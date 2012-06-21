شناسایی 400 کشتی گیر مستعد نوجوان مازنی

نادر ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاس های استعداد یابی هیئت کشتی مازندران قرار است از دهه نخست تیر ماه در یکی از شهرهای استان برگزار شود.

وی افزود: کشتی گیران دعوت شده از مسابقات قهرمانی نوجوانان در کلاردشت و آموزشگاه های مازندران به هیئت کشتی استان معرفی شدند.

مسئول کمیته کشتی آزاد نوجوانان مازندران ادامه داد: مقرر شد هیئت های کشتی شهرستانهای مازندران با توجه به جایگاه آنان در استان، کشتی گیران مستعد و آینده دار خود را به هیئت کشتی استان معرفی کنند.

ناظری گفت: در این رابطه جلسه ای با رئیس هیئت کشتی مازندران برگزار و ثمربخش در این خصوص موافق بود.

وی افزود: با نگاه فدراسیون کشتی به آینده سازان مازندران و شناسایی استعدادهای کشتی این استان و تمرینات اصولی که از سوی مربیان تحصیل کرده و زحمتکش مازندران در پایگاه های زیر نظارت هیئت کشتی استان انجام می شود، امیدوار به بهبود روند رشد کشتی مازندران در آینده بود.

مسئول کمیته کشتی آزاد نوجوانان مازندران گفت: حدود 20 مربی تحصیل کرده و زحمت کش گروه سنی نوجوانان به هیئت کشتی استان معرفی تا با شرکت در دوره های تئوری و عملی که از سوی نماینده گان اعزامی پایگاه قهرمانی کشور برگزار می شود، با نحوه تست گیری و آزمون از کشتی گیران مستعد آشنا شوند.