سرقت تجهیزات مخابرات آمل نگران کننده شده است

حمید رضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سارقان ناشناس در هفته گذشته بخش قابل توجهی از کابل های فیبرنوری و کابل های مسی پنج مرکز مخابراتی آمل را سرقت کردند.

وی افزود: قطعی ارتباطی تلفن در برخی از روستاها در پی سرقت کابل های فیبرنوری و کابل های مسی اتفاق می افتد.

رئیس اداره مخابرات آمل تصریح کرد: اداره مخابرات آمل با تلاش نیروهای این اداره، خطوط به سرقت رفته در روستاها را بلافاصله جایگزین و ارتباط تلفنی را برقرار کرده است.

سلطانی اضافه کرد: در این خصوص مراتب سرقت به فرمانده انتظامی شهرستان اطلاع داده شده و اداره مخابرات آمل خواهان پیگیری های انتظامی و شناسایی سارقان و برخورد شدید با آنان است.

وی با بیان اینکه امکان حضور بازرسان و ماموران از سوی اداره مخابرات به عنوان کشیک در همه روستاها امکان پذیر نیست و توجهی ندارد، یادآورشد: این اقدامات سبب به بارآوردن هزینه های اضافی به بیت المال می شود و تماس های ضروری که افراد خواهند داشت را دچار اختلال می کند.

هم اکنون بیش از 170هزار شماره در شهرستان حدود 400هزار نفری آمل فعال است.