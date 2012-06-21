به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی شامگاه چهارشنبه درجلسه کارگروه گردشگری استان گفت: شهرستان گنبدکاووس یکی از شهرهای مهم تاریخی کشور در استان گلستان و به عنوان اولین وبزرگترین شهراستان است.

وی اظهار داشت: این شهرستان دارای پتانسیل های بسیارخوبی بوده که اگرنگاه ویژه ای به آن شود می تواند منشاء تولید ثروت برای استان ما باشد.

عباسی بیان داشت: از جمله جاذبه های گردشگری این شهرستان برج قابوس بن وشمگیر، دیوارتاریخی جرجان و امامزاده یحیی بن زید است که نشان دهنده فرهنگ عمیق این شهرستان و مردم منطقه ای آن است.

وی اظهارداشت: برج قابوس بن وشمگیر می تواند با ثبت دریونسکو به عنوان یک نمونه بارز جذب توریست دراستان باشد ونگاه جهانیان را نسبت به خودجلب کند.

نماینده مردم گنبد درادامه افزود: درکنار مسائل گردشگری این شهرمسائل مذهبی، وجود آستان قدس یحیی بن زید وهمچنین وجود قومیت های مختلف درکنارهمدیگر، نشان دهنده فضای صلح ودوستی ووحدت برای جهانیان است.

وی با اشاره به شعارامسال مقام معظم رهبری گفت: مانباید فقط به فکر تولید ودرآمد خالص باشیم بلکه باید به فکردرآمد ناخالص وبحث جذب توریست که می تواند درآمد خوبی برای منطقه داشته باشد باشیم.