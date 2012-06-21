به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی شامگاه چهارشنبه درجلسه کارگروه گردشگری استان گفت: شهرستان گنبدکاووس یکی از شهرهای مهم تاریخی کشور در استان گلستان و به عنوان اولین وبزرگترین شهراستان است.
وی اظهار داشت: این شهرستان دارای پتانسیل های بسیارخوبی بوده که اگرنگاه ویژه ای به آن شود می تواند منشاء تولید ثروت برای استان ما باشد.
عباسی بیان داشت: از جمله جاذبه های گردشگری این شهرستان برج قابوس بن وشمگیر، دیوارتاریخی جرجان و امامزاده یحیی بن زید است که نشان دهنده فرهنگ عمیق این شهرستان و مردم منطقه ای آن است.
وی اظهارداشت: برج قابوس بن وشمگیر می تواند با ثبت دریونسکو به عنوان یک نمونه بارز جذب توریست دراستان باشد ونگاه جهانیان را نسبت به خودجلب کند.
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