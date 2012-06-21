شورای روابط عمومی استانداری مازندران از وزارت کشور انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مهدوی افزود: این تصمیم غیرکارشناسانه در نگاه اول بیانگر نا آشنا بودن تصمیم گیران در وزارت کشور با نقش و جایگاه راهبردی روابط عمومی ها است.

وی اظهار داشت: یکی از دلایل توسعه نیافتگی روابط عمومی ها در کشور چنین تصمیماتی بوده که فارغ از هرگونه بررسی و تحلیل کارشناسانه انجام می گیرد.

وی افزود: روابط عمومی استانداری ها نقش هدایتگر و راهبردی در ارتقا جایگاه روابط عمومی های سایر دستگاه ها در یک استان ایفا می کنند. چنین تصمیماتی موجب می شود تا شأن روابط عمومی در سایر دستگاه ها نیز نزد مدیران و افکار عمومی خدشه دار شود.

سخنگوی شورای روابط عمومی مازندران افزود: در یک استان همه مطالبات، فعالیت ها و تصمیم گیری ها معطوف به استانداری بوده که به نوعی نهاد ریاست جمهوری یک استان محسوب می شود. بنابراین ایجاد اداره کل روابط عمومی در استانداری ها برای ساماندهی پاسخگویی به مردم یک ضرورت اساسی محسوب می شود.

مهدوی اظهار داشت: جای بسی تأسف است که اتخاذ کنندگان این تصمیم در وزارت کشور روابط عمومی را که در جهان امروز یک علم و هنر استراتژیک محسوب می شود همسو با فعالیت های دفاتر استانداران تصور می کنند.

سخنگوی شورای ورابط عمومی مازندران به جایگاه روابط عمومی ها در دولت های موفق دنیا اشاره کرد و گفت: در شرایطی که در جهان امروز دولت ها تلاش می کنند با بهره مندی از روابط عمومی جریان ساز و هوشمند، مدیریت افکار عمومی را در اختیار گیرند، ما هنوز به قدرت این هنر مدیریتی قرن حاضر واقف نیستیم.

وی افزد: هیچ یک از رسانه ها و فعالان روابط عمومی در مازندران با این تصمیم و بخشنامه غیرکارشناسانه که جایگاه روابط عمومی استانداری را نزول بخشیده، موافق نیستند و بر این عقیده اند که چنین رویکردی، از سوی مدیرانی اتخاذ شده که کمترین شناختی از مدیریت روابط عمومی نداشته اند.

این فعال رسانه ای افزود: در شرایطی که رئیس جمهور معتقد است رابطه‌ عاطفی با مردم پایه نظارت و حرکت رو به جلواست و ایجاد این امر هنر روابط عمومی ها بوده ، چنین تصمیماتی موجب لطمه به اهداف روابط عمومی استانداری در ایجاد اعتماد، طراحی برای مشارکت مردم ،طراحی ساز و کار نظارتی و پاسخگوئی مردم می شود.