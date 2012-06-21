نظام آموزشی رکن اصلی تامین امنیت پایدار در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر زاده چهارشنبه شب در چهارمین جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور مسئولین قضایی و نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: خاستگاه اصلی تولید علم، نظام آموزش رسمی و عمومی بوده و این نظام مسئول نهادینه کردن اخلاق در جامعه است.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز همواره به اهمیت این بخش اشاره کرده و اخیرا نیز فرموده اند که هیچ دستگاهی مهمتر از آموزش و پرورش نیست.

باقر زاده ادامه داد: در راستای تاکیدات و توجهات ایشان بوده که راهکاری ملی با عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب رسید.

وی گفت: مقام معظم رهبری این سند را به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش معرفی کردند و این فرمایش ایشان، ماموریت بزرگی را برای ما مشخص کرده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور تصریح کرد: در این ماموریت نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی کشور هستیم.

باقر زاده از اجرای طرح 3-3-6 نیز در سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار داشت: این طرح زمینه را فراهم می کند تا منویات نظام و انقلاب بیشتر در کودکان نهادینه شود.

وی گفت: از جمعیت 35 میلیونی کشور در سال 55 بیش از 14 میلیون نفر بی سواد بوده اند در حالیکه در سال 85 این آمار به بیش از 9 میلیون نفر رسیده که از این تعداد چهار میلیون و 150 هزار نفر در رده سنی 10 تا 49 سال هستند.

باقر زاده به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص صفر شدن نرخ بی سوادی در جمعیت 10 تا 49 سال کشور در طول برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: در همین راستا، دولت کلیه دستگاههای اجرایی را به انجام خدمات لازم برای سوادآموزی موظف کرد.

وی اذعان داشت: در نهضت سوادآموزی خوشبختانه مشکل بودجه ای نداریم و مسئله اصلی، نبود باور عمومی در این زمینه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: در نهضت سوادآموزی اولین اقدامی که انجام شد، شناسایی جمعیت بی سواد 10 تا 49 ساله در کشور بود.

باقر زاده افزود: همچنین چالش های سوادآموزی، از طریق پژوهش های گسترده شناسایی شده که در حال رفع آن هستیم.

وی گفت: در طرح های که تدوین شده، وظایف کلیه دستگاه های اجرایی مشخص شده که به زودی به ادارات استان ها ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: تا پایان سال 94 فرصت زیادی باقی نمانده و زیرساخت ها برای ریشه کنی کامل بی سوادی در کشور آماده شده و نیازمند ایجاد عزم عمومی هستیم.

باقر زاده همچنین گفت: در این خصوص حضور بخش غیردولتی نیز باید تقویت شود که در نظر داریم مبلغ 380 تا 400 هزار تومان را به کسانی که یک فرد بی سواد را آموزش می دهند، پرداخت کنیم.

