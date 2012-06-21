عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

وزیر دفاع آلمان: برلین قویا مخالف دخالت نظامی در سوریه است.

- جنبش شش آوریل جوانان مصر: در صورتی که احمد شفیق رئیس جمهوری مصر شود در این کشور جنگ داخلی رخ خواهد داد.

- احتمال تعویق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر/ ممکن است نتایج رسمی و نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بنا بر اعلام قبلی، امروز پنجشنبه اعلام نشود.

- ارتش ترکیه عصر چهارشنبه خبر داد هلیکوپتر‌ها و هواپیماهای جنگنده ترکیه شماری از مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف قرار داده‌اند. به گزارش وب سایت ارتش ترکیه، در این حمله ۲۶ شبه نظامی کرد کشته شده و یک شبه نظامی زنده دستگیر شده است.



- سه سرباز آمریکایی در حمله به کاروان ناتو در شرق افغانستان کشته شدند.

- 55 نفر در خشونت ها در سوریه کشته شدند/ تهدید شهروندان از سوی افراد مسلح در سوریه.

- یک شاهزاده ارشد سعودی سازمان اطلاعاتی این کشور را بی کفایت خواند.

اروپا و آمریکا

- آنتونی ساماراس رهبر حزب دمکراسی نو بعنوان نخست وزیر جدیدیونان سوگند یاد کرد.

-هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است هفته آینده و در پایان ماه جاری میلادی به سه کشور اروپایی از آن جمله روسیه سفر کند.



سازمان های بین المللی

- سازمان ملل متحد تقاضای یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از کشورهای عضو خود کرده است. این پول قرار است در تامین نیازهای ضروری ۱۹ میلیون انسان در نه کشور جهان به کار گرفته شود.

ایران در جهان

- سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز چهار شنبه گفت: ‌بان کی مون از اینکه ایران و گروه۱+۵ نتوانستند در مذاکرات مسکو به توافقی ریشه‌ای و متقابل دست یابند ابراز تأسف کرده است.

- ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اقدام فروشگاه محصولات اپل و خودداری از فروش به دو مشتری فارسی زبان گفته است که شرکت اپل یا هیچ شرکت دیگری، دستوری از دولت آمریکا نگرفته است.

شرق آسیا

- دو جوان تبتی در شرق این منطقه در اعتراض به سیاست های چین دست به خود سوزی زدند.