اعمال ماه شعبان جسم و روح را برای میهمانی خداوند آماده می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور چهارشنبه شب در چهارمین جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور مسئولین قضایی و نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه شعبان و رجب از ماه های پربرکت خداوند است، اظهار داشت: پیامبر اکرم( ص) فرموده اند که شعبان ماه من است و آن را با روزه داری بزرگ بدارید.

وی ادامه داد: در روایات فراوانی به عبادت در ماه های رجب و شعبان تاکید شده است که دلیل این امر ایجاد آمادگی در انسان برای رفتن به میهمانی خداوند در ماه رمضان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: برای اینکه انسان بتواند لذت میهمانی خداوند را درک کند لازم است که دو ماه خود را در وضعیتی ویژه قرار داده و از لذتهای دنیا جدا شود تا اینکه لیاقت وصال با معبود را پیدا کند.

وی گفت: اذکار و دعاهای بسیاری است که به انجام آن سفارش بسیار شده تا انسان بتواند با ایجاد یک حالت معنوی در خود به ذات پروردگار توجه کرده و غافل نباشد.

امام جمعه موقت کرمان اظهار داشت: انسان ذاکر به وصل و تقرب نزدیک است البته این ذکر تنها گفتن به زبان نیست بلکه انسان باید قلب خود را نیز متوجه پروردگار سازد.