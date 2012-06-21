۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

حجت الاسلام عرب پور:

اعمال ماه شعبان جسم و روح را برای میهمانی خداوند آماده می سازد

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت کرمان با اشاره به فرارسیدن ماه شعبان گفت: کلیه اذکار و اعمالی که در ماه شعبان سفارش به انجام آن شده ایم به منظور آماده سازی روح و جسم برای ماه مبارک رمضان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور چهارشنبه شب در چهارمین جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور مسئولین قضایی و نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه شعبان و رجب از ماه های پربرکت خداوند است، اظهار داشت: پیامبر اکرم( ص) فرموده اند که شعبان ماه من است و آن را با روزه داری بزرگ بدارید.

وی ادامه داد: در روایات فراوانی به عبادت در ماه های رجب و شعبان تاکید شده است که دلیل این امر ایجاد آمادگی در انسان برای رفتن به میهمانی خداوند در ماه رمضان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: برای اینکه انسان بتواند لذت میهمانی خداوند را درک کند لازم است که دو ماه خود را در وضعیتی ویژه قرار داده و از لذتهای دنیا جدا شود تا اینکه لیاقت وصال با معبود را پیدا کند.

وی گفت: اذکار و دعاهای بسیاری است که به انجام آن سفارش بسیار شده تا انسان بتواند با ایجاد یک حالت معنوی در خود به ذات پروردگار توجه کرده و غافل نباشد.

امام جمعه موقت کرمان اظهار داشت: انسان ذاکر به وصل و تقرب نزدیک است البته این ذکر تنها گفتن به زبان نیست بلکه انسان باید قلب خود را نیز  متوجه پروردگار سازد.

کد مطلب 1631514

