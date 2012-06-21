۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

احمدی پور:

اجرای طرح هجرت 3 تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب است

ثلاث باباجانی - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ثلاث باباجانی از آغاز طرح هجرت 3 در این شهرستان خبر داد.

علی احمد پور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع طرح هجرت 3 در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: مراسم افتتاحیه طرح هجرت 3 در سالن وحدت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ثلاث باباجانی و با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد.

احمد پور همچنین بیان داشت: طرح هجرت 3 برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به عنوان بستری برای فعالیت های سازندگی، بازسازی، رفع محرومیت ها و توسعه خدمات رفاهی و امور عام المنفعه است.

وی مهمترین اهداف این طرح را تحقق فرمان مقام معظم رهبر در غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، عمق بخشیدن به فرهنگ تلاش، ایثار و سازندگی و آشنایی جوانان با فرهنگ کار به صورت جمعی عنوان کرد.
 
وی از فوائد این طرح را بازدهی بالا در کوتاه ترین زمان با حوزه فراگیر و گسترده و با ویژگی عام المنفعه بودن، دانست.
 
وی همچنین حوزه کاری طرح هجرت 3 در شهرستان ثلاث باباجانی را شامل  بهسازی و نوسازی مساجد و مدارس، خدمات عمرانی به منظور آبادانی روستاهای محروم، عرصه خدمات در عرصه منابع طبیعی و دادن خدمات آموزشی، مشاوره ای  و اردویی به مخاطبین و شرکت کنندگان در این طرح اعلام کرد.
 
احمد پور اضافه کرد: برای اجرای طرح هجرت 3 در شهرستان 2 پایگاه مرکزی به نام های شهید دکامی برای استقرار برادران و شهید نسرین افضلی برای استقرار خواهران در نظر گرفته شده است.
کد مطلب 1631522

