  1. بین الملل
۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

آلمان مخالفت خود را با اقدام نظامی علیه سوریه اعلام کرد

آلمان مخالفت خود را با اقدام نظامی علیه سوریه اعلام کرد

وزیر دفاع آلمان در سخنانی مخالفت شدید کشورش را با اقدام نظامی علیه سوریه و دخالت در این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آلمان، توماس دی میزیر که در ترکیه به سر می برد روز گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه آنکارا هشدار داد: آلمان قویاً مخالفت دخالت نظامی در سوریه است، که از سوی بریتانیا و فرانسه و آمریکا حمایت می شود. اقدام نظامی در سوریه می تواند به یک جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: ما باید از دخالت های نظامی گذشته درس بگیرم.

وزیر دفاع آلمان همچنین پیشنهاد مربوط به برقراری یک منطقه پرواز ممنوع را زیر سؤال برد و گفت: این موضوع وضعیت را پیچیده تر می کند.

توماس دی میزیر نیز مانند چین و روسیه خواهان پیدا کردن راه حلی سیاسی برای حل بحران در سوریه است.

کد مطلب 1631523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها