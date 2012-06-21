آلمان مخالفت خود را با اقدام نظامی علیه سوریه اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آلمان، توماس دی میزیر که در ترکیه به سر می برد روز گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه آنکارا هشدار داد: آلمان قویاً مخالفت دخالت نظامی در سوریه است، که از سوی بریتانیا و فرانسه و آمریکا حمایت می شود. اقدام نظامی در سوریه می تواند به یک جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: ما باید از دخالت های نظامی گذشته درس بگیرم.

وزیر دفاع آلمان همچنین پیشنهاد مربوط به برقراری یک منطقه پرواز ممنوع را زیر سؤال برد و گفت: این موضوع وضعیت را پیچیده تر می کند.

توماس دی میزیر نیز مانند چین و روسیه خواهان پیدا کردن راه حلی سیاسی برای حل بحران در سوریه است.