به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال که در رقابت‎های انتخابی ژاپن شرکت کرد اما از کسب سهمیه بازی‌های المپیک بازماند پس از دو هفته استراحت، از دوشنبه آینده تمرینات آماده سازی خود را برای شرکت در رقابت‎های جام واگنر لهستان آغاز می‎کند.

میر سعید معروف، مهدی مهدوی، محمد طاهر وادی، امیر غفور، رضا قرا، شهرام محمودی، علیرضا نادی، محمد موسوی، حسن صنوبری، سامان فائزی، مسعود غلامی، سعید مصطفی‌وند، فرهاد قائمی، حمزه زرینی، علیرضا مباشری، پوریا فیاضی، مجتبی میرزاجانپور، محمدرضا حسینی پویا، فرهاد ظریف، یاشار شاهینی و ناصر رحیمی 21 بازیکنی هستند که از سوی "خولیو ولاسکو" برای حضور در این مرحله از تمرینات دعوت شده‎اند.

بازیکنان دعوت شده به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال در غیاب خولیو ولاسکو تمرینات خود را آغاز می‎کنند. در غیاب این مربی که قرار است دو روز پس از آغاز تمرینات (چهارشنبه آینده) به ایران بازگردد، "خوان سیچلو" (مربی) و"ادواردو" (بدنساز) هدایت اردونشینان را برعهده دارند. به همین منظور این دو مربی یکشنبه آینده به ایران سفر می‎کنند.

مسابقات والیبال جام واگنر لهستان از معتبرترین رقابت‌های بین‎المللی اروپاست که همه ساله برای بزرگداشت یکی از بزرگان والیبال لهستان برگزار می‎شود. این رقابت‎ها امسال طی روزهای 30 تیرماه تا اول مردادماه برگزار می‌شود. تیم‎های شرکت کننده 28 تیر وارد محل برگزاری مسابقات می‎شوند و دوم مردادماه نیز آنجا را ترک می‏کنند. این برای نخستین بار است که تیم ملی والیبال ایران به شرکت در این رقابت‎ها دعوت شده است.

برزیل، لهستان، کره جنوبی، روسیه و استرالیا همراه با ایران از تیم‏های شرکت کننده در مسابقات جام واگنر لهستان هستند.