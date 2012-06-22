به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال که در رقابتهای انتخابی ژاپن شرکت کرد اما از کسب سهمیه بازیهای المپیک بازماند پس از دو هفته استراحت، از دوشنبه آینده تمرینات آماده سازی خود را برای شرکت در رقابتهای جام واگنر لهستان آغاز میکند.
میر سعید معروف، مهدی مهدوی، محمد طاهر وادی، امیر غفور، رضا قرا، شهرام محمودی، علیرضا نادی، محمد موسوی، حسن صنوبری، سامان فائزی، مسعود غلامی، سعید مصطفیوند، فرهاد قائمی، حمزه زرینی، علیرضا مباشری، پوریا فیاضی، مجتبی میرزاجانپور، محمدرضا حسینی پویا، فرهاد ظریف، یاشار شاهینی و ناصر رحیمی 21 بازیکنی هستند که از سوی "خولیو ولاسکو" برای حضور در این مرحله از تمرینات دعوت شدهاند.
بازیکنان دعوت شده به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال در غیاب خولیو ولاسکو تمرینات خود را آغاز میکنند. در غیاب این مربی که قرار است دو روز پس از آغاز تمرینات (چهارشنبه آینده) به ایران بازگردد، "خوان سیچلو" (مربی) و"ادواردو" (بدنساز) هدایت اردونشینان را برعهده دارند. به همین منظور این دو مربی یکشنبه آینده به ایران سفر میکنند.
مسابقات والیبال جام واگنر لهستان از معتبرترین رقابتهای بینالمللی اروپاست که همه ساله برای بزرگداشت یکی از بزرگان والیبال لهستان برگزار میشود. این رقابتها امسال طی روزهای 30 تیرماه تا اول مردادماه برگزار میشود. تیمهای شرکت کننده 28 تیر وارد محل برگزاری مسابقات میشوند و دوم مردادماه نیز آنجا را ترک میکنند. این برای نخستین بار است که تیم ملی والیبال ایران به شرکت در این رقابتها دعوت شده است.
برزیل، لهستان، کره جنوبی، روسیه و استرالیا همراه با ایران از تیمهای شرکت کننده در مسابقات جام واگنر لهستان هستند.
