دلایل حضور تیم ملی والیبال در جام واگنر لهستان/ باید حضورمان را تثبیت کنیم

امیر خوشخبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دعوت نامه حضور در رقابتهای جام واگنر لهستان پیش از اعزام تیم ملی والیبال به رقابتهای انتخابی المپیک ارسال شده بود، اظهارداشت: آن زمان با این امید که تیم ملی سهمیه بازیهای المپیک را کسب میکند و میتوان از این رقابتها برای کسب آمادگی بیشتر پیش از اعزام به لندن استفاده کرد، به دعوت نامه ارسال شده پاسخ مثبت دادیم.
وی تصریح کرد: از طرفی حضور در این مسابقات که از مهمترین رویدادهای بینالمللی به حساب میآید، باعث میشود دعوت نامه مسابقات همه ساله برای ایران ارسال شود و به نوعی تیم ملی پای ثابت این رقابتها شود یا حداقل اینکه با عملکرد خوب در جام واگنر میتوان شرایط را برای دعوت شدن به دیگر تورنمنتهای بینالمللی و معتبر فراهم کرد.
سرپرست تیم ملی والیبال با یادآوری اینکه تمام هزینههای مربوط به اعزام برعهده میزبان است، خاطرنشان کرد: تیم ملی والیبال مسابقات کاپ آسیا و مهمتر از آن انتخابی لیگ جهانی را در پیش دارد. حضور در رقابتهای جام واگنر لهستان بهترین فرصت برای آغاز دور جدید آماده سازی بازیکنان است. به خصوص اینکه این مسابقات در فاصله نزدیک به المپیک برگزار میشود و همه تیمهای شرکت کننده با قدرت در آن حضور پیدا میکنند.
خوشخبر ابراز امیدواری کرد که بازیکنان از خستگی حضور در اردوهای متوالی و مسابقات انتخابی المپیک دور شده باشند و با روحیهای بالا در جام واگنر لهستان شرکت کنند تا این حضور به صورت متوالی و همه ساله ادامه پیدا کند.
وی در مورد اینکه "چرا فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی نسبت به آخرین اردوهای آمادهسازی برای گزینشی المپیک تغییر زیادی نکرده است؟"، گفت: با توجه به فرصت کم تا زمان مسابقات جام واگنر و اهمیت حضور باقدرت در این رقابتها، امکان تغییر زیاد در ترکیب تیم ملی وجود نداشت. بازیکنان دعوت شده نفراتی هستند که ولاسکو آنها را تست کرده است. فقط اگر بازیکنان شایستگیهای خود را نشان دهند میتوان در ترکیب 12 نفره تغییراتی را ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال جام واگنر لهستان 28 تیرماه تا دوم مردادماه با حضور تیمهای ایران، لهستان، برزیل، کرهجنوبی، استرالیا و روسیه برگزار میشود. برای حضور در این رقابتها 21 بازیکن به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شدهاند که تمرینات آنها از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد.
