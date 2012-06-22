محوری ترین وظیفه مدیران مدارس برنامه ریزی عملیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، طالب محمدی در گردهمایی آموزشی توجیهی مدیران مدارس راهنمایی استان کردستان در سنندج گفت: یکی از محوری ترین وظایف مدیران مدارس برنامه ریزی عملیاتی و عملیات برنامه ریزی با رویکرد تدوین برنامه آموزشی سالانه است و نباید از برنامه ریزی به عنوان یک ابزار تسهیل گر و پیش برنده مدیریتی نام برد.

وی با اشاره به جایگاه علم، دانش، تعلیم و تربیت در آموزه های دینی و تمدن های مختلف بشری، به تشریح نقش و جایگاه آموزش و پرورش در توسعه پایدار و دانش بنیان پرداخت و اظهار داشت: تنها مسیر مطمئن برای رسیدن به قله های پیشرفت از درون آموزش و پرورش پیشرفته می گذرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه کار آموزش و پرورش پیچیده و فعالیت در آن امری حرفه ای و تخصصی است، افزود: معلمی و مدیریت آموزشگاهی از حساس ترین بخش های آموزش و پرورش است.

محمدی با بیان اینکه مدیریت آموزشگاهی حرفه ای ترین نوع مدیریت است گفت: مدیریت آموزشی مدیریت سیستمی، صد در صد انسانی، گلوگاه اصلی و خاکریز دفاعی آموزش و پروش و کانون عملیات آموزشی است.

تشریح سند تحول بنیادین و استقرار ساختار آموزشی و تربیتی 3-3-6

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این کارگاه آموزشی به تشریح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نحوه استقرار نظام جدید آموزشی و تربیتی 3-3-6 پرداخت.

خسرو ساکی با بیان اینکه در آستانه اجرای سند تحول بنیادین و استقرار نظام آموزشی و تربیتی 3-3-6 قرار داریم به تشریح چیستی، چرایی و چگونگی اجرای برنامه در درون و برون آموزش و پرورش پرداخت و برگزاری سلسله همایش های تحول بنیادین را در راستای پاسخ گویی به سئوالات و همراه نمودن افکار عمومی در اجرای تحول بنیادین مهم دانست.

وی عرصه تعلیم و تربیت را مهمترین زیر ساخت و تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و به عنوان نقشه راه در اختیار آموزش و پررو ش قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی، بدنی، زیبا شناختی، هنری، اقتصادی، حرفه ای، علمی و فناورانه منطبق بر نظام و معیار اسلامی را ساحت های تعلیم و تربیت در سند تحول بیان کرد و افزود: هدف رشد متوازن دانش آموزان بر اساس ساحت های پیش بینی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح نحوه استقرار ساختار جدید آموزشی و تربیتی 3-3-6 پرداخت و اظهار داشت: برای استقرار این ساختار، سازماندهی فضا، نیروی انسانی، تجهیزات و دانش آموزان در سال جاری نسبت به سال های گذشته دو ماه جلوتر آمده و به همین منظور باید تا 31 تیر ماه سازماندهی نیروی انسانی به اتمام برسد.

ساکی در پایان هوشمند سازی مدارس به ویژه مدارس خاص از جمله هیات امنایی، شاهد، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان را از اولویت های کاری مدیران تا مهر ماه 91 عنوان کرد و از مدیران خواست برای اجرای آئین نامه های جدید آموزشی و امتحانات و ایجاد مدارس ورزش و قرآن آمادگی لازم را داشته باشند.

این گردهمایی در راستای عملیاتی کردن سیاست ها و برنامه های اولویت دار وزارت آموزش و پرورش و به منظور آشنایی مدیران مدارس با طرح ها و برنامه های اولویت دار حوزه آموزش متوسطه به ویژه دوره راهنمایی تحصیلی، قوانین، آئین نامه ها و مقررات آموزشی دوره متوسطه راهنمایی برگزار شد.