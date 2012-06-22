۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

محمدی:

محوری ترین وظیفه مدیران مدارس برنامه ریزی عملیاتی است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان محوری ترین وظیفه مدیران مدارس را برنامه ریزی عملیاتی در طول سال تحصیلی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طالب محمدی در گردهمایی آموزشی توجیهی مدیران مدارس راهنمایی استان کردستان در سنندج گفت: یکی از محوری ترین وظایف مدیران مدارس برنامه ریزی عملیاتی و عملیات برنامه ریزی با رویکرد تدوین برنامه آموزشی سالانه است و نباید از برنامه ریزی به عنوان یک ابزار تسهیل گر و پیش برنده مدیریتی نام برد.

وی با اشاره به جایگاه علم، دانش، تعلیم و تربیت در آموزه های دینی و تمدن های مختلف بشری، به تشریح نقش و جایگاه آموزش و پرورش در توسعه پایدار و دانش بنیان پرداخت و اظهار داشت: تنها مسیر مطمئن برای رسیدن به قله های پیشرفت از درون آموزش و پرورش پیشرفته می گذرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه کار آموزش و پرورش پیچیده و فعالیت در آن امری حرفه ای و تخصصی است، افزود: معلمی و مدیریت آموزشگاهی از حساس ترین بخش های آموزش و پرورش است.

محمدی با بیان اینکه مدیریت آموزشگاهی حرفه ای ترین نوع مدیریت است گفت: مدیریت آموزشی مدیریت سیستمی، صد در صد انسانی، گلوگاه اصلی و خاکریز دفاعی آموزش و پروش و کانون عملیات آموزشی است.

تشریح سند تحول بنیادین و استقرار ساختار آموزشی و تربیتی 3-3-6

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این کارگاه آموزشی به تشریح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نحوه استقرار نظام جدید آموزشی و تربیتی 3-3-6 پرداخت.

خسرو ساکی با بیان اینکه در آستانه اجرای سند تحول بنیادین و استقرار نظام آموزشی و تربیتی 3-3-6 قرار داریم به تشریح چیستی، چرایی و چگونگی اجرای برنامه در درون و برون آموزش و پرورش پرداخت و برگزاری سلسله همایش های تحول بنیادین را در راستای پاسخ گویی به سئوالات و همراه نمودن افکار عمومی در اجرای تحول بنیادین مهم دانست.

وی عرصه تعلیم و تربیت را مهمترین زیر ساخت و تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و به عنوان نقشه راه در اختیار آموزش و پررو ش قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی، بدنی، زیبا شناختی، هنری، اقتصادی، حرفه ای، علمی و فناورانه منطبق بر نظام و معیار اسلامی را ساحت های تعلیم و تربیت در سند تحول بیان کرد و افزود: هدف رشد متوازن دانش آموزان بر اساس ساحت های پیش بینی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح نحوه استقرار ساختار جدید آموزشی و تربیتی 3-3-6 پرداخت و اظهار داشت: برای استقرار این ساختار، سازماندهی فضا، نیروی انسانی، تجهیزات و دانش آموزان در سال جاری نسبت به سال های گذشته دو ماه جلوتر آمده و به همین منظور باید تا 31 تیر ماه سازماندهی نیروی انسانی به اتمام برسد.

ساکی در پایان هوشمند سازی مدارس به ویژه مدارس خاص از جمله هیات امنایی، شاهد، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان را از اولویت های کاری مدیران تا مهر ماه 91 عنوان کرد و از مدیران خواست برای اجرای آئین نامه های جدید آموزشی و امتحانات و ایجاد مدارس ورزش و قرآن آمادگی لازم را داشته باشند.

این گردهمایی در راستای عملیاتی کردن سیاست ها و برنامه های اولویت دار وزارت آموزش و پرورش و به منظور آشنایی مدیران مدارس با طرح ها و برنامه های اولویت دار حوزه آموزش متوسطه به ویژه دوره راهنمایی تحصیلی، قوانین، آئین نامه ها و مقررات آموزشی دوره متوسطه راهنمایی برگزار شد.

