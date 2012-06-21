دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه/موافقت با افزایش قیمت 4 خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت کمیته خودرو افزایش قیمت 4 مدل خودروی ایرانی را مصوب کرد که بر این اساس، قیمت جدید سوزوکی و 3 کلاس مختلف پژو پارس مورد تائید قرار گرفت. این قیمت‌ها بنا به درخواست شرکت ایران‌خودرو در کمیته خودرو، به تصویب رسید و برای اجرا به نمایندگی‌ها ابلاغ شد.

بر این اساس، سوزوکی ویتارا اتوماتیک 2400 سی‌سی فول 58 میلیون و 274 هزار تومان، پژو پارس ELX سفارشی کلاس 5 سفارشی رنگ پایه خاکستری متالیک رنگ سفارشی سفید، بژ و تیره 22 میلیون و 113 هزار تومان، پژو پارس ELX سفارشی کلاس 6 رنگ پایه سفید، 22 میلیون و 366 هزار تومان و پژو پارس ELX کلاس 7 رنگ پایه سفید 22 میلیون و 952 هزار تومان به فروش خواهد رسید.

افزایش قیمت بنزین در اواسط تیرماه

در این هفته اعلام شد که پس از افزایش قیمت انواع نان در خرداد ماه سالجاری، طرح افزایش قیمت بنزین به عنوان اولین حامل انرژی در قالب فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تیر ماه سالجاری آغاز می‌شود.



بر این اساس زیرساخت‌های افزایش قیمت بنزین در تیر ماه سالجاری آماده شده است که از تجمیع اطلاعات سامانه هوشمند سوخت می‌توان به عنوان مهمترین اقدام دولت به منظور افزایش قیمت بنزین یاد کرد.



برای اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها و اصلاح مجدد قیمت بنزین از ابتدای سالجاری تاکنون 2 اقدام اساسی در سطح سامانه هوشمند سوخت انجام شده است به طوری که در فاز اول بنزین 100 تومانی از چرخه عرضه سوخت کشور حذف شد.



در گام دوم هم با ابلاغ ستادهدفمندی یارانه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، فراخوانی برای ثبت مشخصات کارت، محاسبه سهمیه باقیمانده و حفظ آن در کارتهای هوشمند سوخت ابلاغ شده است.



با اجرای این طرح تا پایان خرداد ماه سالجاری وضعیت تراکنش بیش از 17 میلیون و 716 هزار کارت هوشمند خودرو و موتورسیکلت ارزیابی و سپس کارتهای سوخت غیر فعال از رده خارج می شوند.

براساس جدیدترین تصمیم دولت، مقرر شد یارانه 28 هزار تومانی واریزی به حساب سرپرستان خانوار به عنوان یارانه افزایش قیمت نان برای مدت 9 ماه باشد.

افزایش مبلغ یارانه نقدی

در دوشنبه این هفته، یارانه 28 هزار تومانی ششم فروردین ماه که بابت مابه‌التفات فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها واریز شده بود قابل برداشت شد. در واقع، مبلغ یارانه نقدی که پیش از این 45500 تومان بود، با افزایش 3111 تومانی یارانه افزایش قیمت نان به 48 هزار و 611 تومان در ماه افزایش یافت.

در این رابطه بهروز مرادی در گفتگو با مهر به جدیدترین توافق دولت و مجلس در زمینه جبران افزایش قیمت نان اشاره کرد و گفت: متاسفانه قیمت نان برخلاف نظر دولت افزایش یافت و موجب نگرانی مردم شد.

سرپرست سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: افزایش یکباره قیمت نان را که باعث نگرانی مردم شد، ما احساس کردیم به مردم فشار وارد شد؛ به این منظور با نظر رئیس جمهور و توافق رئیس مجلس، قرار است افزایش هزینه تحمیلی به مردم جبران شود.

مرادی خاطر نشان کرد: در هیئت وزیران لایحه ای به تصویب رسید که طی آن، قرار است برنامه جدید دولت با دو فوریت به مجلس ارسال شد که امیدواریم مورد تصویب نمایندگان نیز قرار بگیرد.

ابلاغ افزایش حقوق کارمندان دولت

همچنین روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری جزئیات مصوبه 17 بندی دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را ابلاغ کرد که براساس آن، حداقل و حداکثر حقوق در سال 91 مشخص شده است.

طرح مجلس برای دریافت مالیات از خانه های خالی

موضوع افزایش اجاره بها در هفته های اخیر موجب شد که مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهد. در این رابطه ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت خانه های خالی از سکنه، اظهار داشت: به دلیل ثبت معاملات در سامانه های مختلف به طور کامل از خانه های خالی از سکنه آگاه و طرح مالیات‌های تصاعدی پس از گذشت هرماه، از خالی بودن خانه مسکونی به ازای 200 هزار تومان در هر ماه بنا به متراژ، با حضور بازرسان ویژه تصویب می شود.

وی افزود: آمار خانه های خالی از سکنه موجود بوده و با توجه به اجرای این طرح در سطح بین المللی و کاهش چشمگیر قیمتهای فرا توهمی و کاذب خرید یا اجاره مسکن، در شهرهای مختلف کشور تک تک خانه های خالی از سکنه و مالکین دو واحد مسکونی به بالا مشخص و از آنها مالیات های سنگینی گرفته خواهد شد، چرا که آنها محتکران خانه های مسکونی و اخلال‌گر نظم اقتصادی کشور بوده اند.

فتحی پور ادامه داد: مالکین واحدهای مسکونی خالی از سکنه در صورت احتکار واحد مسکونی و ندادن اجاره یا فروش، هرماه باید به صورت تصاعدی با این مالیات‌ها روبرو شوند که این طرح به منظور تعدیل عرضه و تقاضای بازار مسکن لازم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این مالیات‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی توسط دولت به منظور خانه دار کردن اقشار ضعیف صرف خواهد شد.

حذف نرخ درصدی از بنگاه های معاملات مسکن

وی با بیان این جمله که طرح حذف نرخ درصدی و بنگاه‌های معاملات مسکن قطعی خواهد شد، تاکید کرد: تعرفه های مشخص به بنگاه ها برای خرید، اجاره آپارتمان ارائه خواهد شد که در صورت تخلف بنگاه ها پلمپ می شوند.

فتحی پور خاطرنشان کرد: همچنین دراین بسته نظارتی بنگاهداران باید آموزش دیده و به طرح ممنوعیت فایل بندی مسکن با قیمت‌های توهمی و بالاتر از نرخ مرجع که آن نیز ارائه خواهد شد، در دستور کار آنها قرار خواهد گرفت.

افتتاح 70 هزار واحد مسکن مهر در تیرماه

احمد اصغری مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه اغلب واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر آماده افتتاح هستند، گفت: 70 هزار واحد مسکن مهر هم اکنون در مرحله نهایی هستند و به زودی بهره برداری می شوند.



معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این وزارتخانه آمادگی کامل برای افتتاح واحدها را دارد، اظهار داشت: به دلیل اینکه افتتاح ها باید با حضور مقامات بلند پایه و مسئولان انجام شود بنابراین براساس زمان بندی آنها برنامه ریزی خواهد شد.



وی زمان افتتاح واحدها را در تیرماه اعلام کرد و افزود: در تمامی این واحدها امکانات زیربنایی مانند آب، برق و گاز وجود دارد و بنا به دستور وزیر، واحدی بدون این امکانات تحویل داده نمی شود.

مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان

پس از آنکه در اردیبهشت ماه امسال، مسجد حضرت رقیه در منطقه فلاح تهران به دلیل گودبرداری غیراصولی و تخلف مهندس ناظر فرو ریخت و منجر به کشته شدن 6 نفر شد، سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد که معرفی مهندسان ناظر بر عهده این سازمان نیست بنابراین مسئولیتی هم نمی پذیرد به همین جهت شورای شهر تهران با واگذاری این مسئولیت به سازمان موافقت کرده است.

در این خصوص رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با مهر، گفت: حداکثر تا 10 روز آینده، تمامی مهندسان ناظر فقط از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت بر ساخت و سازها معرفی می‌شوند.



سعید غفرانی با بیان اینکه از این پس مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی می‌شوند، گفت: تا کنون مهندسان ناظر از سوی اشخاص و با تایید شهرداری تهران معرفی می‌شدند که این موضوع مشکلاتی را برای مردم و مسئولان بوجود آورده بود.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، افزود: مهندسان ناظر باید از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی شوند تا همه مسایل تحت کنترل سازمان باشد؛ به همین جهت این موضوع از طریق شورای شهر در حال پیگیری است.

وی با اشاره به انجام مراحل اجرایی این موضوع در سازمان، گفت: در حال حاضر مشغول نصب نرم‌افزارهای مربوطه هستیم و حداکثر تا 10 روز آینده، تمامی مهندسان ناظر فقط از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت بر ساخت و سازها معرفی می‌شوند.