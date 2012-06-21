اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی بروجن از آغاز نام نویسی از علاقه‌مندان به تحصیل در این آموزشگاه خبر داد.

عبدالله ابوالحسنی گفت: نام نویسی از دانش‌آموزان علاقه‌مند به تحصیل در دبیرستان علوم و معارف اسلامی بروجن با همکاری مدیران مدارس مقطع راهنمایی از 27 خرداد در این شهرستان آغاز شده است.

وی داشتن معدل 18 به بالا در پایه سوم راهنمایی را از شرایط پذیرش دانش آموزان در مدارس علوم و معارف اسلامی بیان کرد و افزود: علاقه مندان می توانند تا 15 تیر برای نام نویسی به مدارس راهنمایی شهرستان مراجعه کنند.

ابوالحسنی تأکید کرد: توزیع برشور معرفی مدارس علوم و معارف اسلامی، حضور مدیر و کارکنان تبلیغات اسلامی در مدارس راهنمایی و تبیین مزایای مدارس صدرا از فعالیت‌های این آموزشگاه در معرفی مدارس صدرا و جذب دانش‌آموز بوده است.

وی گفت:‌ پس از برگزاری آزمون و مصاحبه 40 نفر برای تحصیل در این آموزشگاه انتخاب می شوند.

ارتقا فرهنگ عمومی نیازمند همکاری نهادهای مختلف است

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن ارتقاء سطح فرهنگ عمومی را نیازمند همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف دانست.

حجت الاسلام مجید الهیان گفت: ادارات و نهادهای مختلف باید با هم‌فکری و هم‌اندیشی با یکدیگر و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی تلاش کنند.

وی شناخت جوانان مجرب و استفاده از نظرات آنان را یکی از راه‌های ارتقاء سطح فرهنگ عمومی دانست و افزود:‌مسئولان باید زمینه حضور جوانان را در برنامه‌های فرهنگی فراهم کنند.

الهیان گفت: باید با اجرای برنامه‌های شاد و جوان پسند، قشر جوان جامعه را به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی جذب کرد.

70 مبلغ در دوره آموزشی تخصصی تربیت مبلغ بروجن شرکت کردند

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن افزایش سطح علمی مبلغین و آشنایی آنان با روش‌های موثر تبلیغ را از اهداف برگزاری این دوره دانست و تأکید کرد: 40 نفر شرکت کنندگان خواهر و بقیه برادر بودند.

حجت الاسلام مجید الهیان مدیریت در تبلیغ، تبلیغ در قرآن و سنت، روانشناسی تبلیغ، احکام مبتلا‌ به تبلیغ، روش تدریس، جامعه شناسی تبلیغ و فن رثا و مقتل شناسی را از موارد آموزشی این دوره دانست و گفت: ائمه جمعه و جماعت، طلاب مدارس، روحانیان مستقر، اساتید حوزه و دانشجویان در این دوره شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته در تبلیغات اسلامی بروجن برگزار می شد، افزود: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی به مدت 120 ساعت آموزش‌های لازم را فراگرفتند.

الهیان تصریح کرد: پس از برگزاری آزمون به شرکت کنندگان گواهی نامه اعطا می‌شود.

آموزش حفظ قرآن کریم درچلگرد کوهرنگ

مسؤل مؤسسه قرآنی ریحانة النبی شهر چلگرد از برگزاری دوره آموزشی حفظ جزء سی ام قرآن در مسجد جامع این شهر خبر داد.

سمیرا محمد حسینی گفت: آموزش حفظ جزء سی ام قرآن کریم ویژه خواهران مقاطع ابتدائی و راهنمایی با تعداد 25 نفر فراگیر در مسجد جامع چلگرد در حال برگزاری است.

وی افزود: آموزش حفظ جزء 30 با همکاری مژگان بدری مربی قرآن، به مدت هشت ساعت روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته برگزار می شود.

محمد حسینی تصریح کرد: از شرکت کنندگان در این دوره آموزشی که موفق به کسب 500 امتیاز شوند تجلیل می شود.

کسب مقام کشوری مسابقات قرآنی توسط فعال کانون قرآن شهرستان اردل

دو نفر از دانشجویان فعال قرآنی شهرستان اردل موفق به کسب مقام های دوم و سوم قرائت قرآن در مسابقات کشوری شدند.

رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: دو تن از دانشجویان فعال قرآنی عضو کانون قرآنی این نهاد در مسابقات قرائت قرآن دانشجوی سراسر کشور مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

حجت الاسلام سید حسن چراغی افزود: در مسابقات صوت و لحن قرآن کریم که خرداد امسال در دانشگاه همدان برگزار شد، حسین صالحی دانشجوی اردلی و عضو فعال کانون قرآن این شهرستان توانست مقام سوم را کسب کند.

وی یادآور شد: در مسابقات ترتیل قرآن هم که در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، رضا خلیلی دیگر دانشجوی اردلی توانست مقام دوم کشوری را به دست آورد.

چراغی تصریح کرد: اداره تبلیغات اسلامی اردل به زودی در مراسمی قرآنی از زحمات این دو دانشجوی موفق اردلی تقدیر می کند.