به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن رحیمپور ازغدی طی سخنانی در «سومین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی» که 31 خردادماه در برج میلاد برگزار شد، با ارائه مطالب خود در دو بخش تحریفاتی که نسبت به قرآن کریم صورت میگیرد و همچنین خدمات قرآن به جامعه زنان افزود: مبعث جشن تولد قرآن و آغاز آخرین و کاملترین ارتباط معرفتی، آگاهی بخشی و آزادیبخشی از آسمان به زمین است.
وی خاطرنشان کرد: قرآن خدمت بزرگی به بشریت و به طور خاص به جامعه زنان کرد و این قرآن بود که انرژی زنان را در تاریخ آزاد کرد و آنان را بدون ظلم به مرد و بدون فرو پاشاندن خانواده و سلب عزت و کرامت زن از حاشیه به متن آورد و در نوع تقسیم کار مصلحت درجه اول را مصلحت زن قرار داد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قرآن، حریمی برای زن کشید که او را از دست مردان هرزه در امان نگه دارد، گفت: قرآن انسانیت زن را مقدم بر جنسیت او و علم، ایمان، اراده و انواع حقوق را برای نخستین بار در تاریخ بشر به رسمیت شناخت و از آن بحث کرد.
رحیمپور ازغدی با اشاره به چند نمونه از خدمات قرآن به جامعه زنان و با ذکر چند آیه در این ارتباط ، افزود: کلمه حق و حقوق که در قرآن آمده بیش از نصفی از آن مربوط به حقوق زن و خانواده است، یعنی خداوند در یک سطح از این آیات از حق کشتن انبیاء، حقوق اقتصادی، حق قصاص، حق نفی ظلم، حق توحید و نبوت و معاد سخن گفته و در بخش دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مسئله حقوق زنان پرداخته است.
وی تأکید کرد: خداوند مسئله حقوق مطرح نشده و حذف شده زنان را از حاشیه به متن آورده و در کنار حق توحید و معاد و نبوت قرار داد که چندین آیه در قرآن همچون آیات 24 بقره، 79 هود، 26 بنیاسرائیل و ... وجود دارد.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: قرآن اطراف زن چند حریم کشیده که یک حریم حول بدن اوست که در دسترس مردان نباشد، حجاب محدودیت برای زن نیست بلکه محدودیت برای چشم مرد و برای کنترل اوست و در واقع دفاع از انسانیت زن است.
این استاد دانشگاه با بیان این که قرآن از حجاب زن و مرد به طور توأمان سخن میگوید، افزود: خطاب اول قرآن به مردان است که مراقب نگاههایشان باشند و نگاه انسانی و برادرانه و خواهرانه نسبت به او داشته باشند و بعد از آن خطاب به زنان سخن میگوید.
رحیمپور ازغدی با تأکید بر اینکه قرآن آمد تا انسانیت زن را مقدم بر جنسیت او قرار دهد، تصریح کرد: تا قبل از نزول قرآن در سراسر عالم چه به نام دین و چه به نام شرک به زن جز به جنسیت او نگاه نمیکردند اما قرآن آمد و اجازه نداد، آنجایی که حضور زنان موجب لذت مردان میشود اتفاق بیافتد، اما در عین حال بر تکامل، رشد و مسئولیتپذیری زنان در عرصههای مختلف تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه از نظر قرآن هیچ فضیلتی بین انسانها جز در تقوا و عمل صالح نیست، گفت: قرآن به شدت در برابر همه این انحرافات و ظلمها که در گذشت نسبت به حقوق زن میشد ایستاد و گفت ارزش انسانی به جنسیت نیست، بلکه عمل هر عملکنندهای ملاک است یعنی عمل زنانه و مردانه نزد خداوند نداریم.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به بحث اصالت و سندیت و حجت بودن و جاودانه بودن قرآن کریم از ابتدای بعثت تا امروز اشاره کرد و گفت: تنها کتابی که خود ادعا کرده لفظ به لفظ از آسمان نازل شده قرآن کریم است و برای همیشه به این گفته خود تحدی و مبارزهطلبی کرده است به طوری که حتی خود پیامبر نیز مستقل از خداوند نمیتواند مثل قرآن بیاورد.
رحیمپور ازغدی یادآور شد: ادعاها و شبهههای همچون اساطیری بودن، شعر، کشفیات روانشناسی، جنون و امثال آن موضوعاتی هستند که اصول آنها در خود قرآن ذکر شده و پاسخ آنها نیز داده شده است، لذا تهاجماتی که به قرآن کریم شده در خود این کتاب آمده است.
وی همچنین با بیان اینکه علت اصلی اختلاف و تفسیرهایی که از قرآن وجود دارد فاصله افتادن بین عترت و قرآن است، تصریح کرد: فاصله انداختن بین قرآن و اهل بیت (ع) این اختلافها را پیش میآورد اما هرگز در آیات قرآن و لفظ و معنای آن بحثی وجود ندارد، زیرا قرآن در زمان پیامبر و تحت نظر ایشان نوشته، ثبت و حفظ میشد، به طوری که حداقل اسم 40 نفر را به عنوان کاتب وحی ثبت کردهاند.
رحیمپور ازغدی همچنین در پایان به اشکال مستشرقان غربی درخصوص اختلاف قرائت در قرآن کریم اشاره و اظهار کرد: باید گفت اختلاف قرائت به معنای روش تلاوت است که گاها منشأ اختلاف، لهجه و رسم نگارش قرآن است چراکه طرق قرائت قرآن سند دارد و حتما باید روایتی از پیامبر (ص) پشت آن باشد و قرائت قرآن اجتهادی نیست و هر نوعی قرائت مندرآوردی، بدعت و تحریف قرآن شمرده شده است.
