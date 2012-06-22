به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم پیکان 6 دوره متوالی به عنوان تیم برتر ایران در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت کرد امسال تیم کاله موفق شد با غلبه بر سایپا و قهرمانی در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور، برای نخستین بار سهمیه حضور در این رقابتها را به دست آورد.
حالا کاله در آستانه حضور در بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر باشگاههای آسیاست که از دهم تیرماه در شانگهای چین آغاز شده و به مدت هشت روز هم ادامه خواهد داشت. این تیم برای شرکت در این رقابتها و کسب سهمیه شرکت در مسابقات باشگاههای جهان که فقط با قهرمانی به دست میآید، دوشنبه آینده (پنجم تیرماه) تهران را به مقصد شانگهای ترک میکند.
این در حالی است که آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال - همزمان با اعزام کاله - جهت شرکت در مسابقات جام واگنر لهستان امکان در اختیار داشتن تمام بازیکنان مورد نظر را از کاله گرفته و همین مسئله موجب دغدغه و انتقاد این تیم شده است.
ترکیبی ناقص برای آغاز کار
تیم کاله از اواسط اردیبهشتماه تمرینات آماده سازی خود را برای سفر به چین آغاز کرد. آن زمان همزمانی با برنامههای تیم ملی و احتمال المپیکی شدن والیبال ایران امکان برنامهریزی جامع را از این تیم گرفت طوریکه آملیها در غیاب پنج بازیکن خود یعنی علیرضا نادی، سعید معروف، رضا قرا، شهرام محمودی و حمزه زرینی و با ترکیبی ناقص تمرینات خود را آغاز کردند.
از طرفی به خاطر نداشتن ترکیبی که بازیکنان کامل و حداقل اصلی در آن باشند، مربیان کاله برنامهریزی برای برپایی اردوی برون مرزی را منتفی کرده و تنها به اردوهای داخلی بسنده کردند. کنار آمدن با همه این محدودیتها به این دلیل بود که راهیابی به المپیک یکی از مهمترین اهداف والیبال ایران بود و تیم ملی هم حضور در مسابقات گزینشی این بازیها را در پیش داشت به همین دلیل حتی سرمربی کاله با سرمربی تیم ملی توافق کرد که در صورت المپیکی شدن والیبال، از هر بازیکنی که او (ولاسکو) اجازه حضورش در تیم ملی را بدهد، استفاده کند.
دغدغههای کاله با وجود المپیکی نشدن والیبال
اما حالا تیم ملی سهمیه المپیک را از دست داده و بدون دغدغه آن، حضور در یک تورنمنت غیررسمی و به نوعی دوستانه (جام واگنر لهستان) را در پیش دارد. با این حال بازهم دغدغه مربیان کاله برای داشتن ترکیبی که بتواند راه قهرمانیهای گذشته پیکان را ادامه بدهد، به قوت خود باقی است چون آنها اجازه در اختیار داشتن تمام گزینههای موردنظرشان را ندارند.
خوشخبر: توافقات برای در اختیار گذاشتن پنج بازیکن بود
علیرضا نادی، سعید معروف، حمزه زرینی، رضا قرا (بازیکنان ملیپوش کاله که در مسابقات انتخابی المپیک شرکت داشتند) و شهرام محمودی (بازیکن کاله که در اردوهای تیم ملی بود اما به ژاپن اعزام نشد) بازیکنانی هستند که برای دور جدید تمرینات تیم ملی به اردو دعوت شدهاند اما میتوانند کاله را درمسابقات باشگاههای آسیا همراهی کنند.
امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: توافقی که پیش از سفر به ژاپن صورت گرفت این بود که در صورت المپیکی شدن والیبال، تمام بازیکنان دراختیار تیم ملی باشند و در غیر این صورت نادی، معروف، زرینی، قرا ومحمودی به ترکیب کاله بازگردند.
عطایی: توافق چیز دیگری بود!
"در صورتیکه تیم ملی راهی المپیک شد کاله میتواند پنج نفر از بازیکنان ذخیره تیم ملی را در اختیار داشته باشد در غیر این صورت مشکلی برای استفاده از هیچ یک از ملیپوشان ندارد"، بهروز عطایی تاکید کرد این توافقی بوده که پیش از اعزام تیم ملی به توکیو میان ما با فدراسیون و تیم ملی حاصل شده است.
سرمربی تیم کاله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اینکه با وجود المپیکی نشدن تیم ملی، ما فقط حق اجازه از ملیپوشان خودمان را داشته باشیم برای من قابل درک نیست. به خصوص اینکه 12 - 10 روز پس از بازگشت کاله از چین، تیم ملی باید راهی لهستان شود.
پاسخ منفی بازیکنان کمکی موردنظر کاله
مربیان کاله با وجودیکه در فهرست 19 نفره اعلام شده به AVC نام خیلی از ملیپوشان را لحاظ کرده بود، در استفاده از آنها دچار محدودیت شده اند ضمن اینکه بازیکنان کمکی مورد نظر هم حاضربه همکاری با این تیم نشدهاند.
مهدی مهدوی، فرهاد قائمی و محمد موسوی از جمله گزینههای موردنظر کاله برای در اختیار گرفتن به عنوان یار کمکی هستند. عطایی بعد از مسابقات انتخابی المپیک با هر سه گزینه صحبت کرده است اما هیچ پاسخ مثبتی ندادهاند. مهدوی که از همراهی کاله عذرخواهی کرده است، قائمی اعلام کرده به خاطر زانو درد قادر به حضور درترکیب این تیم نیست و موسوی هم با وجود اعلام آمادگی اولیه هنوز پاسخی به باشگاه کاله نداده است.
این در حالی است که با توجه به المپیکی نشدن تیم ملی، کاله از جذب بازیکن خارجی با وجود توافقات اولیهای که با یک گزینه اروپایی حاصل شده بود، صرف نظر کرد تا با ترکیبی کاملا ایرانی در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت کند.
درست نیست والیبال به تیم ملی ختم شود
به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون والیبال همکاریهای لازم را با تیم کاله نداشته است. البته اگر در این زمینه انتقادی میشود به خاطر والیبال است. کار گروهی باید با فکر گروهی همراه شود نه تفکر فردی چون در غیراینصورت با شکست همراه میشود.
سرمربی کاله با بیان این مطلب گفت: الان والیبال ایران یعنی تیم ملی و گروهی که به آن وصل هستند و این اصلا درست نیست. نگاه ملی نیست و همه چیزبه تیم ملی و تفکر ولاسکو ختم میشود. یعنی اهمیت جام واگنر لهستان که جنبه دوستانه دارد از مسابقات باشگاههای آسیا که انتخابی جهان را هم دارد، بیشتر است؟
کاله قول قهرمانی در آسیا نمیدهد
اهمیت مسابقات باشگاههای آسیا به واسطه حفظ اعتبار و جایگاه والیبال باشگاهی ایران و انتخاب دوباره نمایندهای از کشورمان برای شرکت در مسابقات باشگاههای جهان کم نیست با این حال سرمربی کاله به خاطرمشکلاتی که با آن روبهرو شده است و با وجودیکه هدف تیمش قهرمانی قهرمانی در چین است، قولی بابت تحقق آن نمیدهد.
عطایی گفت: طی سالهای گذشته، پیکان که نماینده ایران در آسیا بود با ترکیبی از اسکلت تیم ملی در مسابقات شرکت میکرد و قهرمان میشد. البته من به قدرت تیم خودم اطمینان دارم اما برای بالا رفتن ضریب اطمینان خواستار در اختیار داشتن بازیکن کمکی بودم که تا حالا همکاریهای لازم نشده است. متاسفانه به مسابقات باشگاههای آسیا ساده نگاه میشود همانطور که به المپیک ساده نگاه شد! در صورتیکه قهرمانی کار سادهای نیست و من هم قولی بابت قهرمانی نمیدهم.
نظر شما