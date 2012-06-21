شناسایی 200 نقطه اسکان اضطراری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ذوالفقاری صبح پنجشنبه در نشست مشورتی دهیاران سلماس با بیان اینکه برای اسکان اضطراری در مواقع بحران بیش از 200 نقطه در سطح استان شناسایی شده، افزود: متاسفانه در حوادث غیرمترقبه روستاها بیش از سایر نقاط در معرض آسیب هستند که برای پیشگیری از این حوادث، کاهش خسارات مالی و جانی و آگاه ‌سازی مردم و آموزش آنها اعتبار مناسبی اخاصاص یافته است.

وی با بیاان اینکه هم اکنون 2072 روستای استان در مسیر رودخانه ها قرار دارند که شدت آسیب پذیری آنها از سیل بالاست، اظهار داشت: شش هزار و 930 کیلومتر مسیر رودخانه ای در استان وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر برای کاهش آسیبها هستند .

مدیرکل مدیریت بحران و حوادث آذربایجان غربی با اشاره به موضوع لایروبی رودخانه های استان، عنوان کرد: لایروبی رودخانه های آذربایجان غربی از مباحث اساسی است که نیازمند اولویت دهی به آن در اجرا و برنامه ریزی هستیم .

ذوالفقاری با بیان اینکه موضوع مدیریت بحرانها نیازمند آسیب شناسی جدی برای کنترل بهینه است، تاکید کرد: طی یکسال گذشته 257 پروژه با 500 میلیارد ریال اعتبار در راستای پیشگیری از بحرانها از سوی دستگاههای اجرایی تدوین و اجرا شد.

وی با بیان اینکه به علت عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه هنوز خلاءهای فراوانی در مورد بیمه محصولات کشاورزی در استان به چشم می خورد، گفت: پیاده کردن سیاستهای جبرانی در این بخش در راستای کاهش خسارات وارده به کشاورزان امسال در استان اجرا می شود .

مدیرکل مدیریت بحران و حوادث آذربایجان غربی از دستگاههای مسئول در این زمینه خواست تا پروژه های پیشگیرانه خود را در زمینه کاهش خسارات وارده به کشاورزان ارائه و در راستای فرهنگ سازی برای اجرای سیاستهای جبرانی در این بخش تلاش کنند .

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از اختصاص 40 میلیارد ریال به آب روستایی این شهرستان طی امسال خبر داد و گفت: عمران و آبادانی روستاها باید بیش از پیش مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و در این راستا اعتبارات لازم اختصاص یابد.

علی اکبر آقایی در ادامه از افزایش دو برابری اعتبارات بخش آب روستایی سلماس خبر داد و با بیان اینکه این افزایش شامل 40 میلیارد ریال اعتبار بوده و برای توسعه و تجهیز منابع آب روستایی هزینه می‌شود، عنوان کرد: شاخص برخورداری جمعیت روستایی سلماس از آب آشامیدنی با اجرای طرحهای آبرسانی از 50 درصد به 78 درصد افزایش می‌یابد.

فرماندار سلماس نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه امسال برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی سلماس 120 میلیارد ریال هزینه می‌شود، گفت: 44 درصد جمعیت شهری از نعمت گاز و 72 درصد جمعیت روستایی سلماس از راه آسفالته و مناسب برخوردار هستند.