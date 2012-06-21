بانوان و دختران ورزشکار الگوی عفت و حجاب باشند

عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: به همین منظور نخستین جلسه کارگروه عفاف و حجاب ویژه مربیان آمادگی جسمانی و ایروبیک مناطق چهارگانه شهر مقدس قم و نواب رئیس هیئت‌های ورزشی استان قم برگزار شد.

عفاف و حجاب در اماکن ورزشی مورد توجه قرار بگیرد



وی با بیان اینکه در این جلسه که در آن معاون ورزش بانوان این اداره کل و استاد حوزه و دانشگاه نیز حضور داشتند، با اشاره به ضرورت و اهمیت تشکیل چنین کارگروه‌هایی در ورزش قم عنوان داشت: بانوان و دختران ورزشکار باید در تمامی محیط‌ها و اماکن ورزشی الگوی عفت، حجاب و پاکدامنی باشند.





جهان ‌بینی بیان کرد: یقینا نسل نوجوان و جوان جامعه الگوهایی را برای خود در زمینه‌های مختلف در ذهن دارد که با توجه به مسئله مهم تهاجم فرهنگی، این مربیان ورزش بانوان هستند که می‌توانند به عنوان یک معلم، الگویی مناسب برای ورزشکاران در مسئله عفاف و حجاب باشند.





مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با بیان جایگاه حجاب در اسلام تصریح کرد: اساساً روح پوشش، کنترل رفتار و رعایت وقار و متانت است، چنانچه اگر به پوشش ظاهری بسنده شود و ملکه تقوای رفتاری در زن بوجود نیاید، حجاب همچون کالبد بدون روح خواهد بود که تأثیر مطلوب را نخواهد گذاشت.





وی با تاکید بر اینکه خود مربیان ورزشی می توانند الگوی دختران و بانوان ورزشکار برای توجه بیش از پیش به حجاب و عفاف باشند، عنوان کرد: همچنین تقویت ایمان و اعتقاد دینی در دختران توسط تربیت دینی در تمام مقاطع تحصیلی و شناساندن و معرفی الگوهای والا در زمینه حجاب و نهادینه کردن آن و ارزش گذاری در جامعه از راهکار های عملی ترویج حجاب محسوب می شود.

در محیط های ورزشی حافظ ارزش های انقلاب و نظام باشیم



جهان بینی همچنین حجاب و عفاف و ترویج مسائل دینی و معنوی را مهم‌ترین سلاح زنان در مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب عنوان کرد و بر برنامه‌ریزی مناسب دستگاه‌های ذی‌ربط در فرهنگ‌سازی مسائل فرهنگی و دینی و معنویت افزایی این قشر عظیم تأکید کرد.





وی تصریح کرد: زنان انقلابی و مسلمان ایران اسلامی در طول عمر پربرکت این انقلاب شکوهمند و در طول هشت سال دفاع مقدس و سایر عرصه و صحنه‌های انقلاب همیشه پیشتاز و تأثیرگذار بوده‌اند و در این سال‌ها به نحوی شایسته از اهداف و آرمان‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسداری کرده‌اند و چه خوب است که در محیط های ورزشی نیز حافظ این ارزش ها باشیم.





مدیر کل ورزش و جوانان استان قم بیان داشت: انقلاب اسلامی کشور عزیزمان مدیون و مرهون خون شهدا، امام راحل و مردان و زنان غیور و ایثارگر بوده و باید این روحیه انقلابی و تفکر بسیجی را با بصیرت و دشمن شناسی حفظ کنیم.



وی تأکید کرد: امروز دشمن اعتقادات دینی و باورهای مذهبی و خدشه‌دار کردن حریم خانواده‌ها را با سست کردن این اعتقادات نشانه رفته است که دراین راستا همه به خصوص مادران و خواهران بیش از پیش هوشیار باشند و با ترویج آموزه‌های دینی فرهنگ اسلام را در جامعه بیش از پیش گسترش دهند.