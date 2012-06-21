جلسه ویژه رحیمی با واحدهای صنفی/ دلیل تغییر دو معاون

به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری در مراسم روز ملی اصناف با اشاره به تاثیرگذاری جامعه صنفی کشور در مراحل مختلف انقلاب ، جنگ و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: کار تنظیم بازار کار سختی است که در وزارت بازرگانی که بعدا در ادغام به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد، احساس کردیم باید به برخی از معاونان و مدیران فعال در این عرصه مرخصی بدهیم چرا که کار فرساینده ای در بازار باید شکل بگیرد و هر چقدر تلاش شود تا بازار به صورت عمومی تنظیم شود اما بالاخره یک یا دو کالا ممکن است با نوسانات قیمتی مواجه شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت علت جابجایی دو معاون و یک مدیر خود که به نوعی مسئول تنظیم بازار کشور بودند را به دلیل استعفای آنها و فرساینده بودن کار تنظیم بازار دانست و افزود: این افراد چندین بار استعفا داده بودند که بالاخره مورد موافقت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اصناف در کشور 10 حضور متفاوت دارند که یکی از آنها حضور در قالب واحدهای مستقل صنفی در بازار است. به این معنا که مجموعه صنوف با پروانه و بدون پروانه بیش از 3 میلیون واحد هستند که یکی از ساختارهای مردم سالار را تشکیل می دهند.

غضنفری ادامه داد: گاهی از اصناف در قالب فروشگاههای زنجیره ای ظاهر می شوندکه تاکنون 45 برند فروشگاه زنجیره ای با 1500 شعبه فعال تشکیل شده اند اما جا دارد برندهای بیشتری را توسعه دهیم تا با ترکیب آنها چند فروشگاه بزرگ را تشکیل دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از جامعه صنفی کشور درخواست کرد تا با تکمیل سرمایه مورد درخواست بانک مرکزی هر چه سریعتر بانک اصناف را تشکیل دهند.

غضنفری فروشگاههای مجازی را نوع دیگری از حضور اصناف در بازار دانست و تاکید کرد: دیگر زمان پاساژ و تیمچه و مغازه گذشته است و کالاها از طریق کامپیوتر سفارت داده شده و به دست مشتری می رسد. بر همین اساس 70 برند فروشگاه مجازی هم اکنون فعال شده است.

وی در پاسخ به درخواست جامعه صنفی کشور در رابطه با در نظر گرفتن قیمت بسته انرژی واحدهای صنعتی برای بخش صنفی گفت: دولت پذیرفته تا قیمت انرژی واحدهای صنفی را نیز همچون واحدهای تولیدی و صنعتی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گیرد.

این عضو کابینه دهم شرکت های پخش را یکی از دیگر از نمودهای حضور اصناف در بازار دانست و افزود: اصناف شبکه پخش مناسبی را در اختیار دارد و هم اکنون بیش از 30 شرکت کار پخش کالا را انجام می دهند که 26 هزار شغل ایجاد شده است.

وی البته به ضعف های موجود در سیستم توزیع نیز اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون در مورد توزیع برخی نهاده ها مشکل وجود دارد چرا که به دلیل ضعف لجستیک نتوانسته ایم بیش از 10 هزار تن کنجاله را در طول روز به مرغداری ها برسانیم در حالی که هدف ما توزیع روزانه 20 هزار تن کنجاله است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بورس کالا را از دیگر نمودهای حضور اصناف در بازار دانست و گفت: در کنار این نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و فصلی کار تنظیم بازار را به عهده دارند که البته اینها از دولت یارانه نمی گیرند بلکه با فروش بیشتر سود خود را تامین می کنند.

وی در ادامه با اشاره به دستور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای تشکیل جلسه فوری با حضور جامعه صنفی کشور برای حل مشکلات آنها گفت: رئیس شورای اصناف کشور با قدرت، کار پیگیری مطالبات اصناف در دولت را صورت می دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چند درخواست را از جامعه صنفی مطرح کرد و گفت: توسعه مکانیزاسیون در نظام توزیع ، توسعه بیشتر فروشگاههای زنجیره ای استاندارد، توسعه اطلاع رسانی به مشتریان و توسعه نظام های عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی از جمله مواردی است که باید از سوی اصناف مورد توجه قرار بگیرد.