طرح جمع آوری صدقه برای سلامتی امام عصر (عج) در قم اجرا می شود

عبدالله جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طرح جمع آوری صدقه برای سلامتی امام عصر (عج) برای اولین بار در کشور به اجرا در می آید که این طرح در قم نیز اجرا می شود.



وی ادامه داد: این طرح در شب و روز نیمه شعبان در پایگاه هایی در اطراف آستانه و مسجد مقدس جمکران و برخی مساجد به اجرا در می آید.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم با بیان اینکه پرداخت صدقه یکی از اعمال توصیه شده در زمان غیبت است ابراز کرد: صدقات جمع آوری شده در این طرح صرف مددجویان امداد می شود.



جلالی عنوان داشت: صدقات جمع آوری شده در مساجد نیز به حساب کمیته امداد واریز می شود و کمیته امداد نیز با 2 برابر کردن آن مبلغ آن را به مسجد برگشت می دهد تا صرف مستمندان نزدیک همان مسجد بشود.



وی اهداء کمک هزینه به 300 نوعروس تحت حمایت امداد در نیمه شعبان را از دیگر برنامه های کمیته امداد در ایام نیمه شعبان ذکر کرد و اظهار داشت: به هر نوعروس مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان کمک هزینه پرداخت می شود.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی ویژه نوعروسان اضافه کرد: دوره های ده روزه به مدت 40 ساعت برای این افراد در نظر گرفته شده و استقبال از این کلاس ها به قدری بالا بوده است که آنها خواهان کلاس های بعد از ازدواج نیز بوده اند.



جلالی از برگزاری جشن محو بیسوادی مددجویان تحت حمایت خبر داد و گفت: در این طرح مددجویان بین سن ده تا 49 سال برگزار می شود.



وی ادامه داد: تعداد 436 مددجوی مشمول این طرح تا بهمن ماه پس از اخذ مدارکشان در این جشن شرکت می کنند.