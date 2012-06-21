اوباما به دنبال مقصری برای بحران اقتصادی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، "جرمی ریفکین" یک اقتصاد دان آمریکایی در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست های ریاضت اقتصادی اروپا که صدر اعظم آلمان و برخی کشورهای عضو منطقه یورو از بانیان آن هستند راهکار درستی برای حل بحران می باشد اظهار داشت: سیاست های ریاضتی باید بر مبنای اصول معینی دنبال شود، به گونه ای که رویاهای اروپایی را متزلزل نکند.

این اقتصاد دان آمریکایی افزود: رویاهای اروپایی ابتدا مبتنی بر کیفیت بالای زندگی برای شهروندان می باشد که در آینده نیز باید تضمین شود. سپس اینکه نباید مدل اقتصاد اجتماعی بازارها به تدریج از بین برود. سوم اینکه نباید روند رشد و توسعه مداوم و پایدار به خطر بیافتد. اگر ما همه این نکات را مورد توجه قرار دهیم طرحهای ریاضتی امکانپذیر می باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه یورو به دلیل نداشتن محرکهای رشد اقتصادی در برابر بازارهای مالیاتی گرفتار چالش بزرگی شده اند، با تاکید بر لزوم استفاده از محرکهای رشد اقتصادی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره درخواست های اوباما از اتحادیه اروپا برای یافتن هر چه سریعتر راه حلی برای بحران چیست اظهار داشت: اوباما به دنبال یک گناهکار برای وضعیت بد اقتصادی آمریکا می گردد. وی میلیاردها دلار از پولهای مالیاتی آمریکا را در چهار سال گذشته برای برنامه های اقتصادی خرج کرده است. اما این پولها به صورت بی نظم در پروژه های متفاوت در ایالت های مختلف آمریکا جریان پیدا کرد که هیچ ارتباطی به هم نداشتند. مسائل اقتصادی آمریکا به سالها قبل از بحران یورو بازمی گردد.

وی افزود: مسائل اقتصادی آمریکا در اواخر سالهای هشتاد آغاز شد. در آن زمان این خطا انجام شد که جهانی سازی تنها بر مبنای قدرت خرید آمریکا شکل گرفت. آنچه که وجود نداشت تغییر الگوهای اقتصادی و یک روند جدید بهره وری بود.

