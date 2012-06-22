سقوط شهروند زنجانی در گودال سوء مدیریت/فقدان ایمنی در پروژه های شهری

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه مرد میانسالی که در حال عبور از عرض خیابان خیام بود به دلیل فقدان علایم هشدار دهنده و همچنین نبود روشنایی کافی در گودال حفر شده برای ساخت تقاطع غیرهسمطح امام حسین(ع) در تقاطع خیام سقوط کرد.

محمد علی میزایی مسافری که قرار بود برای دیدار با بستگانش به تهران سفر کند در حالی خود را در فضای تاریک گودال وسط خیابان خیام یافت که هرگز تصور نمی کرد در سطح شهر زنجان گودالی به بزرگی یک ساختمان دو طبقه وسط خیابان بدون رعایت اصول حفاظتی و هشدار به حال خود رها شده باشد.

محمد علی که به دلیل شکستی دست و پا و شکستگی شدید فک قادر به صحبت نیست به کمک داروهای بی حس کننده روی تخت بیمارستان آیت الله موسوی زنجان آرام گرفته است تا شاید نگاه های معصومانه فرزند خردسال به صورت باندپیچی شده پدرش و اضطراب همسرش تلنگری به وجدان برخی ها باشد که امروز شاهد رکود پروژه های عمرانی در زنجان هستند.

همسر محمدعلی که نگرانی و اضطراب در صدایش معلوم است در تشریح علت وقوع حادثه می گوید: در حال سفر به تهران برای دیدار بستگان بودیم که شوهرم برای گرفتن غذا به ضلع شمالی خیابان خیام رفت ولی هر قدر منتظر شدیم وی برنگشت، نگران شدم ولی چاره ای جز انتظار نداشتم.

وی ادامه داد: تقریبا نیم ساعت از رفتن شوهرم نگذشته بود که یک رهگذر آمد و گفت یک نفر در گودال افتاده و به نظرم از بستگان شما است وقتی مشخصات مصدوم را گفت یقین پیدا کردم که همسرم است که با دست و پای شکسته و سرخونی توسط نیروهای آتش نشانی و اورژانس از گودال بیرون کشیده شد.

پل امام حسین(ع) شهر زنجان که شش ماه از زمان آغاز ساخت آن می گذرد برای دومین بار طی یک ماه شاهد سقوط عابران پیاده در داخل گودال حفر شده در وسط خیابان خیام زنجان است.

یک شاهد ماجرا با انتقاد شدید از مسئولان شهرداری به خاطر عدم نظارت بر عملکرد پیمانکاران و همچنین عدم ایمنی در محل کارگاه گفت: متاسفانه در محل کارگاه به تنها چیزی که توجه نشده است ایمنی و حفظ جان رهگذران است.

وی نبود، نگهبان، فنس و علام هشدار دهنده و نبود روشنایی در محل ایجاد پروژه پل امام حسین(ع) را یادآور شد و افزود: در محل احداث پروژه تابلو و نوار خطر وجود ندارد.

این شهروند زنجانی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی محل حادثه، عدم آشنایی رهگذران که غالبا افراد غریبه و مسافر هستند افزود: عابران پیاده که در این خیابان تردد می کنند بیشتر افراد غریبه و مسافر هستند که هیچ گونه آشنایی با موقعیت و محدودیت های تردد در این خیابان ندارند و عدم وجود علایم راهنما و هشدار دهنده بخصوص در زمان شب موجب بروز مشکلات برای آنها می شود.

این شهروند زنجانی با بیان اینکه طی یک ماه اخیر این دومین حادثه مشابه است افزود: متاسفانه آسایش و جان شهروندان برای مسئولان در شهر زنجان اهمیت ندارد و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها از یک سو و عدم رعایت اصول ایمنی و حفاظتی از سوی دیگر موجب بروز مشکلات فراوان برای شهروندان شده است.

در این میان تلاش های دادگستری و دادستانی زنجان برای حفظ جان شهروندان همواره مورد تقدیر و سپاس شهروندان استان زنجان بوده است.

حجت الاسلام مظفری دادستان زنجان 27 اردیبهشت ماه سال جاری در اطلاعیه ای نسبت رفع مشکلات و نواقض در سطح معابر شهر زنجان به شهرداران مناطقه سه گانه زنجان هشدار داده بود

بی شک در خصوص روند کند اجرای پروژه ها و عدم توجه به مسائل ایمنی که جان شهروندان را با خطر مواجه می سازد نیاز به دخالت دستگاه قضایی است و شهروندان زنجان انتظار دارند در این خصوص مسئولان قضایی استان نسبت به احقاق حق آنها وارد عمل شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان به سرپرست شهرداری و شهرداران مناطق 3گانه زنجان نسبت به مرمت و بازسازی معابر عمومی شهر زنجان هشدار داد.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به وضعیت نامناسب معابر عمومی و خیابانهای اصلی و فرعی شهر زنجان گفت: نجابت و بزرگواری مردم زنجان تاکنون مانع هرگونه اقدام لازم از سوی مردم و مسئولان شده است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین در اداره ها و سازمانها را از وظایف و مسئولیت های ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب برشمرد و افزود: شهرداران باید در انجام وظایف و مسئولیت ها کوشا باشند و در کوتاهترین زمان نسبت به مرمت و بازسازی خیابانهای اصلی و فرعی شهر زنجان اقدام کنند.

حجت الاسلام مظفری گفت: در صورت وقوع حوادث رانندگی و محرض شدن تقصیر شهرداران مناطق، بدون کوچکترین اغماضی با مقصران حادثه برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان این موارد را در 27 اردیبهشت ماه به طور کتبی به سرپرست شهرداری زنجان ابلاغ کرده است.

از سوی دیگر نبود مدیرت منسجم شهری و اعمال نفوذ برخی در انتخاب شهردار زنجان و مانع شدن برای توسعه شهر موجب شده شهر زنجان نتواند در مسیر مطلوب حرکت کند و همواره در زمینه عمران شهری با مشکلات زیادی مواجه شود.

در حال حاضر عدم وجود مدیریت شهری منسجم و اداره شدن شهر به وسیله سرپرست که اختیارات خاص خود را دارد مشکلاتی را برای شهر زنجان ایجاد کرده است و مسئولان مرتبط باید هرچه سریعتر بدون در نظر گرفتن مصالح شخصی و گروهی تنها برای توسعه شهر و رفاه و آسایش هر چه سریعتر نسبت به حضور شهردار زنجان در محل خدمت خود اقدام کنند.

گزارش: رحیم مقدمی

عکس: فاطمه هاشم نژاد