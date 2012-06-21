به گزارش خبرنگار مهر، منصور بلباسی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجتمع آموزشی – فرهنگی امام رضا ( ع ) درزمینی به مساحت 60هکتار در اولین روز از هفته قوه قضائیه در زنجان بهره برداری می شود.

وی، با اعلام اینکه مرحله نخست سالن مجموعه فرهنگی – ورزشی و آموزشی ولایت دادگستری استان زنجان هم در گلشهر کاظمیه افتتاح در این هفته افتتاح خواهد شد افزود: این سالن چند منظوره برای ورزشهای فوتسال، هندبال، بسکتبال، والیبال تنیس روی میز و بدمینتون در زمینی به مساحت 2هزارمترمربع ساخته شده برای آن 10میلیارد ریال هزینه شده است .

بلباسی کل مساحت مجموعه فرهنگی – ورزشی و آموزشی ولایت دادگستری استان زنجان را 13هزارمترمربع اعلام کرد.

معاون اداری و مالی دادگستری کل استان زنجان از ساخت نمازخانه جدید به مساحت 520مترمربع خبردادو خاطر نشان کرد : ساختمان دادگستری شهرستان با زیربنای یک هزارو760متربع مربع با 12میلیارد ریال ساخته شده و هم اکنون عملیات محوطه سازی آن با4میلیاردو 120میلیون ریال از محل اعتبارات ملی در دست اجراست و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه امسال به پایان برسد .

وی در ادامه به احداث ساختمان دادسرای عمومی ماهنشان اشاره کردو گفت: این ساختمان با 96در صد پیشرفت فیزیکی یک هزارو340مترمربع زیربنا دارد واعتبار آن 8میلیاردو500میلیون ریال از محل یرمایه های ملی است .

بلباسی در ادامه احداث ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب زنجان را یادآور شد و گفت : این طرح در3طبقه و با زیربنای 5هزارمترمربع ساخته می شود و برای آن تاکنون 24میلیارد ریال هزینه شده است و پیش بینی می شود برای اتمام این طرح به 11میلیارد ریال اعتبار نیاز باشد .

وی میزان پیشرفت فیزیکی این طرح را 68درصد اعلام کرد و گفت : بزودی کلیات اجرایی ساخت دادسرای عمومی خرم دره هم با یک هزارو340متر مربع آغاز خواهد شد .