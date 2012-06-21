موفاز با اعضای کنگره و وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد/ درخواست تحریمهای فلج کننده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در این دیدار شائول موفاز درباره تدابیری علیه ایران و سخت تر شدن تحریم ها پس از نشست مسکو با نمایندگان کنگره و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا رایزنی کرد.

یکی از مشاوران "هاوارد برمن" از اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در این باره گفت: نشست اعضای کنگره با موفاز درخصوص شیوه های اعمال تحریمهای فلج کننده علیه ایران بوده که می تواند در گام بعدی برداشته شود.

موفاز همچنین اواخر روز گذشته نیز نتایج نشست مسکو را با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی پس از این دیدار اعلام کرد: حال زمان آن رسیده تا قدرتهای جهان با اعمال تحریمهای سخت تر علیه مؤسسات مالی و نفت ایران، این کشور را از توسعه برنامه هسته ای خود بازدارند.

وی در عین حال اضافه کرد: در کنار گام های اقتصادی در تحریم ایران، نیاز است تا تمامی گزینه ها در برابر این کشور مورد بررسی قرار بگیرد.

این مقام رژیم صهیونیستی همچنین به گزینه نظامی بعنوان آخرین راه حل نیز اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا و کشورهای غربی باید در اینباره پیشقدم شده و رهبری کنند.

معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی بیان داشت: رهبران باید پیش از اتخاذ گام های بعدی دو پرسش از خود داشته باشند و آن اینکه چه مدتی ما می توانیم برنامه هسته ای ایران را به تاخیر بیندازیم؛ یعنی چند ماه یا چند سال. و اینکه پس از اقدام نظامی در منطقه چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی همچنین در سخنانی در یک اندیشکده آمریکایی در واشنگتن در خصوص مسائل فلسطین و اختلافات این رژیم با فلسطینی ها نیز گفت: اسرائیل باید به سوی روند صلح حرکت کند و دست کم سعی کند تا به یک توافق موقت با فلسطینی ها دست یابد.