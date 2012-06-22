صعود 8 تیم ایرانی در 5 لیگ مسابقات جهانی ربوکاپ 2012

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تیمهای جهان در رقابتهای ربوکاپ 2012 مکزیک 8 تیم ایرانی توانستند در 4 لیگ به مرحله نهایی راه یابند.



لیگ رباتهای فوتبالیست سایز متوسط

در این لیگ تیم MRL از دانشگاه آزاد قزوین در برابر تیم Tech unitedهلند قهرمان چند دوره مسابقات این لیگ قرار گرفت و با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.



رقابت رباتهای تیم MRL در برابر حریفان در لیگ رباتهای فوتبالیست





تیم MRL همچنین در ادامه بازیها موفق شد تیم KAMBADA پرتغال را با نتیجه 5 بر صفر شکست دهد و به دور بعدی بازی ها صعود کند. این تیم در بازی بعدی خود به مصاف تیمی از چین می رود.



لیگ ربات انسان نما



تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین توانست تیم AUT MAN دانشگاه امیرکبیر را با نتیجه 3 بر صفر شکست دهد و به 16 تیم برتر این مسابقات راه یابد. بازی بعدی این تیم مقابل تیمی از دانشگاه ژاپن خواهد بود.



ربات انسان نما



لیگ ربات امدادگر مجازی



MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایتالیا، ترکیه و تیم "کاوه" از دانشگاه شهید رجایی از جمله تیمهای هستند که به مرحله نهایی این لیگ از مسابقات جهانی ربوکاپ 2012 راه یافتند.



لیگ ربات امدادگر واقعی



در این لیگ تیمهای ایرانی از دانشگاه های آزاد اسلامی قزوین، دماوند، یزد و فیروزکوه با موفقیت مرحله اول را پشت سر بگذارند.



لیگ فوتبالیست سایز کوچک



گروه بندی این لیگ به ترتیب ذیل است:



گروه 1: آمریکا، ترکیه، کانادا، برزیل، تیم Immortals دانشگاه علم و صنعت

گروه2: ژاپن، آلمان، مکزیک، برزیل، MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

گروه 3: تایلند، چین، ترکیه، برزیل، دانشگاه شاهد از ایران

گروه 4: ژاپن، آلمان، مکزیک، دانشگاه امیرکبیر