علم و اخلاق لازمه فعالان حوزه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح پنجشنبه در دیدار با مسئولان قضایی استان با تبریک مبعث حضرت رسول اکرم ( ص ) و فرا رسیدن هفته قوه قضاییه ، به اهمیت جایگاه قضا در همه جوامع و قومیت ها اشاره کرد و گفت : قضاوت دو جنبه ظاهری و باطنی دارد که در همه جوامع مشترک است.

آیت الله نورمفیدی افزود: قانونمداری و حرکت به سمت و سوی قانون جنبه ظاهری و وجدان افراد نیز جنبه باطنی قضاوت است.

وی تصریح کرد: اگر افراد با انگیزه احقاق حق وارد دستگاه قضایی شوند به سعادت می رسند در غیراینصورت وارد بیراهه ای می شوند که به جهنم منتهی خواهد شد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک شعبان گفت: ما همه اهل انتظار هستیم و انتظار واقعی یعنی با توکل بر خدا بتوانیم بر مشکلات و هوای نفس خود فائق آییم.

تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: هم اکنون شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم در سطح استان تشکیل شده است.

احمد فاضلیان تصریح کرد: برای هر یک از این شوراهای شهرستانی ، یک اولویت کاری تعیین شده است تا با کمک دستگاه های اجرایی ، راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم را بررسی و اعمال کنند.

وی، فعالیت در حوزه پیشگیری را یکی از اولویت های دستگاه قضایی استان در سال جاری برشمرد.



رئیس دستگاه قضایی استان گلستان نیز با تشریح عملکرد دادگستری های استان گفت: علی رغم حجم بالای ورودی پرونده ها با کمک و تلاش مجموعه دستگاه قضایی استان، توانستیم تا حد ممکن به وظیفه خود دراین بخش عمل کنیم.