3 درصد مردم اردبیل معتاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، الهر شکر فخیمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران استان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای مبارزه با مواد مخدر در استان تصریح کرد: برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مصون سازی 97 درصد مردم که اعتیاد ندارند، بوده تا جلوی افزایش تعداد معتادان گرفته شود.

وی با اشاره به فعالیت 10 انجمن پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سطح استان افزود: در سال 90 نسبت به سال 89 حمایت از انجمنها و سمنهای فعال در عرصه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر بیشتر شده و این روند همچنان ادامه داشته و حمایت از سمنها افزایش خواهد یافت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از تلاش هشت کمپ ترک اعتیاد برای گرفتن مجوز در سطح استان خبر داد.

فخیمی اضافه کرد: 12 انجمن حمایت از ترک اعتیاد و چهار کمپ ترک اعتیاد در استان فعال هستند و هشت کمپ نیز درخواست مجوز فعالیت کرده اند که با اخذ مجوز و فعالیت تعداد کمپهای ترک اعتیاد استان به عدد 12 افزایش خواهد یافت.

وی انجمنها و کمپهای پیشگیری از اعتیاد و ترک اعتیاد را از بخشهای مردمی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان حمایتهای خود از بخشهای مردمی را 10 برابر کرده است.

