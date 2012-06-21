برنامه های هفته قوه قضاییه در گلستان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیض محمد خورشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسئولان قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در جمع مردم از نزدیک به مشلات آنان رسیدگی می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان گلستان گفت: رئیس کل دادگستری استان گلستان و مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها، تعزیرات حکومتی ، بازرسی ، دادسرای نظامی و پزشکی قانونی در نشست هایی طی چهار روز با حضور در جمع نمازگزاران به سئوالات و مشکلات حقوقی و قضایی آنان از نزدیک رسیدگی می کنند.

خورشیدی افزود : مردم می توانند برای مطرح کردن مشکلات خود ، روزهای پنجشنبه اول تیر بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آذربایجانی های مقیم گرگان ، روز جمعه دوم تیر در مسجد امام رضای گرگان واقع در خیابان امام رضا ( ع ) ، روز شنبه سوم تیر در مسجد گلشن و روز یکشنبه چهارم تیر در مسجد جامع گرگان مراجعه کنند.

وی تصریح کرد : در حاشیه این نشست ها ، مشاوران واحد ارشاد و معاضدت قضایی استان نیز آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مردم هستند.

هفته قوه قضاییه از اول تیر آغاز و تا 7 تیر ادامه دارد.