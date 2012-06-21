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۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

برنامه های هفته قوه قضاییه در گلستان تشریح شد

برنامه های هفته قوه قضاییه در گلستان تشریح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری گلستان، با تشریح برنامه های هفته قوه قضاییه گفت: دیدار چهره به چهره مسئولان قضایی استان در هفته قوه قضاییه و ارائه مشاوره رایگان به مردم در مساجد گرگان از جمله برنامه هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، فیض محمد خورشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسئولان قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در جمع مردم از نزدیک به مشلات آنان  رسیدگی می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان گلستان گفت: رئیس کل دادگستری استان گلستان و مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها، تعزیرات حکومتی ، بازرسی ، دادسرای نظامی و پزشکی قانونی در نشست هایی طی چهار روز با حضور در جمع نمازگزاران به سئوالات و مشکلات حقوقی و قضایی آنان از نزدیک رسیدگی می کنند.

خورشیدی افزود : مردم می توانند برای مطرح کردن مشکلات خود ، روزهای پنجشنبه اول تیر بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آذربایجانی های مقیم گرگان ، روز جمعه دوم تیر در مسجد امام رضای گرگان واقع در خیابان امام رضا ( ع ) ، روز شنبه سوم تیر در مسجد گلشن و روز یکشنبه چهارم تیر در مسجد جامع گرگان مراجعه کنند.

وی تصریح کرد : در حاشیه این نشست ها ، مشاوران واحد ارشاد و معاضدت قضایی استان نیز آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مردم هستند.

هفته قوه قضاییه از اول تیر آغاز و تا 7 تیر ادامه دارد.

کد مطلب 1631615

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