برخی دستورات رئیس جمهور عملیاتی نمی شود / درخواست های اصناف از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در مراسم روز ملی اصناف گفت: اصناف حدود 8 هزار اتحادیه صنفی، 325 مجمع امور صنفی و بالغ بر 30 میلیون جمعیت کشور را تشکیل می دهند که تواتسته اند 7.5 میلیون شغل را ایجاد کنند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: جامعه صنفی کشور 17.5 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهند که توانسته است در اقتصاد کلان نقش مهمی را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید پذیرفت زمانی می توان از ظرفیت واحدهای صنفی بیشترین بهره برداری را صورت داد، که مشکلات آنها برطرف شود بخصوص اینکه امسال، سال تولید ملی است در حالی که در برخی موارد اصناف به بازی گرفته نمی شوند.

فراهانی با اشاره به تلاش بسیار اصناف در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در کشور 6 هزار واحد تولیدی وجود دارد که در کنار واحدهای توزیعی می توانند بسیاری از دل نگرانی های دولت را برطرف کنند.

رئیس شورای اصناف کشور با انتقاد از کند بودن روند تخصیص منابع بسته حمایتی اصناف گفت: بروکراسی های اداری باید در این زمینه برداشته شود؛ چرا که اصناف چرخ بزرگی را در اقتصاد کشور به گردش در می آورد و چنانچه مشکلات آنها برطرف نشود، نمی توان از آنها انتظار عملکرد مناسب داشت.

وی خواستار ارائه تسهیلات به صنوف تولیدی برای بازنگری در خطوط تولیدی و نوسازی ماشین آلات شد و گفت: مصوبات دولت که به دستور رئیس جمهور صورت گرفته در برخی موارد مورد اغفال واقع شده و مراکز استان ها به آن عمل نمی کنند؛ چرا که برخی می خواهند سلیقه ای کار را پیش ببرند.

فراهانی گفت: برخی از مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها همکاری لازم را با مجامع امور صنفی ندارند که بر این اساس وزیر صنعت باید به آنها تذکر دهد.

رئیس شورای اصناف کشور همچنین خواستار اختصاص زمینی به اصناف برای ایجاد محل های دائمی نمایشگاهی شد و گفت: در غیراین صورت کار برگزاری نمایشگاه ها به خوبی پیش نخواهد رفت.

همچنین در این مراسم حسن رادمرد، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه کارگروه کنترل بازار و برنامه پنجم توسعه تنظیم بازار به عهده اصناف گذاشته شده که به خوبی در 31 استان کشور با همکاری استانداران در حال انجام است.

رادمرد واحدهای کوچک صنفی را موتور به حرکت درآوردن واحدهای بزرگ دانست و گفت: در نظر داریم با همکاری و مساعدت دولت بتوانیم اصناف را حمایت کنیم.

به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب مجهز به سامانه فروش یا دستگاه پست خواهند بود.