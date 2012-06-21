والیبالیست های امید قم به مرحله نهایی قهرمانی کشور صعود می کنند

علی عباسیان در حاشیه سومین بازی تیم والیبال امید قم در چارچوب رقابت های والیبال قهرمانی امیدهای کشور با تیم امید اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: والیبالیست‌های امید قمی با قبول دو پیروزی و یک باخت برابر تیم های رقیب امروز با مصاف مقابل مرکزی به کار خود در مسابقات قهرمانی امیدهای کشور در دور نخست مرحله گروهی پایان می دهد.

وی ادامه داد: در این رقابت‌ها که در شهر مقدس قم در حال برگزاری است، والیبالیست‌های امید قم در نخستین مسابقه خود برابر تیم والیبال جوانان تهران یکی از مدعیان مسابقات به میدان رفتند که این مسابقه با حساب سه بر صفر به سود تیم ما رقم خورد.



دبیر هیئت والیبال استان قم عنوان داشت: والیبالیست های امید قم این دیدار حساس برابر میهمان خود را که از بازیکنان دارای سابقه بازی در والیبال باشگاه های کشور استفاده می کرد را در سه گیم متوالی به سود خود به پایان رساندند.



وی تصریح کرد: البته این نتیجه در حالی برای تیم والیبال امید قم رقم خورد که تیم قم بعد از این دیدار، در بازی دیگر خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی رده سنی امید کشور برابر تیم امید اصفهان نیز صاحب برتری شد تا تقریبا به صورت قطعی جواز صعود را کسب کند.



سرمربی تیم والیبال امید قم با اشاره به باخت در روز دوم مسابقات، ابراز داشت: تیم والیبال رده سنی امید قم در دومین دیدار برابر تیم البرز قرار گرفت و با حساب سه بر دو مغلوب شد اما این باخت چیزی از ارزش های بازیکنان ما کم نکرد و برابر اصفهان بار دیگر قدرت خود را نشان دادیم و ثابت کردیم که می توانیم موفق به کسب جواز صعود به مرحله نهایی شویم.

وی با اشاره به تعداد تیم های حاضر در مرحله گروهی رقابت های امسال والیبال قهرمانی رده سنی امید کشور، اظهار داشت: 32 تیم از سراسر کشور در گروه های مختلف دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات امسال والیبال جوانان کشور را برگزار می‌کنند.



عباسیان عنوان کرد: تیم والیبال رده سنی امید هیئت والیبال استان قم در گروه سوم که به میزبانی هیئت والیبال استان قم با رقابت پنج تیم مدعی تهران، اصفهان، مرکزی، قم و البرز در جریان است، امروز در بازی پایانی خود به مصاف تیم توابع تهران می رود.



وی یاد آور شد: تیم والیبال امید قم امروز در حالی در مرحله نیمه نهایی مسابقات به مصاف تیم والیبال مرکزی می رود که در صورت کسب برتری در این مسابقه می تواند به صورت مستقیم به مرحله نهایی پیکارهای والیبال قهرمانی امیدهای کشور صعود کند، ضمن اینکه در صورت پیروزی در این دیدار به عنوان صدرنشین گروه پنجم راهی مرحله نهایی رقابت ها نیز خواهیم شد.