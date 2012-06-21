بازدید روزانه از مناطق حفاظت شده برای مقابله با تخریب محیط زیست

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کارشناسان بخش محیط طبیعی این اداره کل از روستای قاهان و مناطق کهندان و سایر مناطق مستعد زیست محیطی اطراف بازدید به عمل آوردند.



وی بیان کرد: کارشناسان محیط طبیعی با همراهی یگان حفاظت این اداره کل جهت گشت، کنترل، آشنایی و شناسایی مناطق، در منطقه قاهان و کهندان حضور پیدا کرده، مسیرهای منتهی به منطقه کهندان که جزء مناطق پیشنهادی شکار ممنوع است را مورد بررسی قرار دادند.



احتمال حضور حیوانات وحشی در منطقه قاهان



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه این مناطق جزء مناطق حفاظت شده محسوب می شود افزود: پس از بازدید از مناطق قاهان، نویس، کاسوا و انجیله و در انتها از منطقه بجونه، کارشناسان بخش محیط طبیعی این اداره کل با توجه به پرسش از افراد محلی و قابلیتهای منطقه، احتمال حضور حیوانات وحشی از جمله قوچ، میش، کل و بز وحشی نیز در این مناطق وجود دارد.



وی ادامه داد: همچنین کارشناسان بخش محیط طبیعی حفاظت محیط زیست قم با جوامع محلی این مناطق ارتباط برقرار کرده و از آن ها درخواست همکاری و مشارکت کردند و مقرر شد ضمن پیگیری از طریق سازمان متبوع برای ارتقاء سطح حفاظتی منطقه فوق الذکر به شکارممنوع، در اسرع وقت به منظور پاسداری از ظرفیت های آن، هماهنگی لازم با جوامع بومی و محلی برای حفاظت پویا و موثر صورت پذیرد.



وی گفت: مناطق حفاظت شده به محدوده ای از عرصه های منابع طبیعی اطلاق می شود که به لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران و احیاء آن ضمن رعایت حقوق و بهره برداری جوامع محلی ایجاد شده اند.



رکنی ادامه داد: مناطق‌ شکار ممنوع‌ به‌ مناطقی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ حفاظت‌ و حمایت‌ از جمعیت‌ یک‌ یا چند گونه‌ از پستانداران‌ و پرندگان‌ ایجاد شده‌ و قادر به‌ پذیرش‌ شکار مجاز از طریق‌ صدور پروانه‌ نیست.



وی اضافه کرد: این‌ مناطق‌ در صورت‌ برخورداری‌ از شرایط‌ مطلوب‌ پس‌ از طی‌ دوره‌ قانونی‌ پنج سال‌ می‌توانند به‌ مناطق‌ چهارگانه‌ ارتقاء یافته‌ و حفاظت‌ بیشتری‌ در آنها اعمال‌ شود.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان بیان کرد: یگان حفاظتی این اداره کل روزانه به سرکشی از مناطق حفاظت شده می پردازد تا ضمن اطلاع از وضعیت مناطق مختلف از تخریب های زیست محیطی احتمالی نیز جلو گیری کند.