دلایل معرفی نشدن برخی داوطلبان دکتری به مصاحبه/ احتمال تکمیل ظرفیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش گفت: افرادی که پس از اعلام نتایج اولیه و انجام انتخاب رشته آزمون دکتری، برای مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند، دارای بالاترین رتبه‌ها در رشته‌های امتحانی خود هستند، هیچ فردی نیست که بتواند ادعا کند دعوت به مصاحبه نشده است درحالیکه رتبه‌های بعد از او برای مصاحبه معرفی شده‌اند.



وی با بیان اینکه مطابق آیین نامه این آزمون، حداقل سه برابر ظرفیت پذیرش در هر کدرشته محل از میان دارندگان بالاترین رتبه‌ها به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند، گفت: در مرحله مصاحبه باید تا چند برابر ظرفیت به دانشگاه ها معرفی شود که عمدتا این میزان، سه برابر بوده است و از سوی دیگر، هر داوطلب نیز امکان انتخاب 50 کدرشته محل را داشته است که امسال هر فرد در صورت داشتن نمره لازم، به جای سه دانشگاه به چهار دانشگاه معرفی شده است.



معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص 30 درصد سهمیه آزمون دکتری به مربیان دانشگاه‌ها و 20 درصد به ایثارگران گفت: وزارت علوم و سازمان سنجش ملزم به اجرای مقررات هستند و داوطلبان باید توجه داشته باشند که امسال در هر رشته، علاوه بر سه برابر ظرفیت از میان داوطلبان آزاد، دو برابر نیز دارندگان سهمیه مربیان و ایثارگران به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند بنابراین در هر رشته محل، معرفی پنج برابر ظرفیت تعیین شده به دانشگاه‌ها صورت گرفته است.



وی ادامه داد: دارندگان سهمیه مربیان و ایثارگران نیز درصورتی می‌توانند به دانشگاه معرفی شوند که حداقل 80 درصد نمره دارنده آخرین رتبه قبولی در رشته امتحانی خود را کسب کرده باشند و این افراد صرفا به خاطر برخورداری از سهمیه مربی یا ایثارگری به دانشگاه معرفی نمی‌شوند.



نادری منش با بیان اینکه امسال سعی شده است ضعف‌های آزمون دکتری سال قبل برطرف شود، افزود: سال گذشته، داوطلبان دارای بالاترین رتبه‌ها به میزان 7 تا 9 برابر ظرفیت به دانشگاه‌ها معرفی شدند که این خود مشکلاتی به دنبال داشت از جمله اینکه دانشگاه‌ها از تعداد زیاد داوطلبان گلایه داشتند و انجام آن را دشوار و زمانبر دانستند و از طرف دیگر داوطلبان نیز گلایه‌مند بودند که به دلیل تعداد زیاد، امکان مصاحبه عمقی و طولانی از آنها وجود نداشته و مصاحبه با عجله انجام می‌گرفت.



وی ادامه داد: از همین رو امسال تصمیم بر آن شد که داوطلبان تا سه برابر ظرفیت پذیرش به دانشگاه‌ها معرفی شوند که این امر با توجه به شرایط خاص در برخی رشته ها و در تعدادی از دانشگاه‌ها تا چهار یا پنج برابر ظرفیت نیز انجام شده است، ضمن آنکه تاکید می‌شود در هیچ رشته ای کمتر از سه برابر ظرفیت پذیرش معرفی نشده است.



معاون آموزشی وزیرعلوم گفت: در آزمون دکتری امسال تعداد 34 هزار نفر از داوطلبان برای انتخاب رشته، مجاز شناخته شدند که بعد از انجام انتخاب رشته و تعیین اولویت از سوی آنها و همچنین ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در نهایت 16 هزار نفر برای انجام مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شدند.



وی توضیح داد: باید دقت داشت که معرفی به دانشگاه براساس نمره داوطلبان و اولویت‌های انتخابی آنها صورت گرفته است. در اینجا با یک مجموعه روبرو هستیم به نحوی که هر فرد حداکثر به چهار دانشگاه معرفی می شود و از سوی دیگر معرفی داوطلبان تا سه برابر ظرفیت پذیرش به دانشگاه ها خواهد بود و در این میان، همپوشانی های بسیاری به وجود می آید به این معنا که در قبال این 16 هزار نفر، باید حدود 40 تا 50 هزار مصاحبه در دانشگاه‌های مختلف انجام شود.



نادری منش افزود: چنانچه سهمیه مربیان و ایثارگران را نیز از آزمون دکتری کنار بگذاریم از مجموع 16 هزار نفری که برای مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند نیز در نهایت هفت هزار نفر از داوطلبان آزاد می‌توانند صندلی‌های دکتری را پر کنند و پذیرفته شوند.



وی درمورد دلایل اعلام 34 هزار داوطلب به عنوان مجازین به انتخاب رشته آزمون دکتری از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش، اظهار کرد: این احتمال همواره و در همه آزمون ها وجود دارد که دارندگان رتبه‌های بالاتر تمایلی به انتخاب رشته در دانشگاه‌های دورافتاده یا رشته‌های دارای شهریه نداشته باشند و به این ترتیب برای خالی نماندن ظرفیت‌ها در دانشگاه‌های مختلف، همیشه افراد بیشتری به عنوان مجاز به انتخاب رشته معرفی می شوند تا درصورت عدم استقبال رتبه‌های بالاتر از برخی کدرشته محل‌ها، به اندازه کافی افرادی برای معرفی وجود داشته باشند.



معاون آموزشی وزارت علوم این احتمال را داد که با تمام پیش بینی‌های صورت گرفته، مجددا ظرفیت تعدادی از کدرشته محل های دکتری خالی بماند، تاکید کرد: در شرایطی که کل ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ما 10 هزار نفر است نباید توقع داشت که 30 هزار نفر برای مصاحبه معرفی شوند.



وی مجاز شناخته شدن 34 هزار داوطلب آزمون دکتری برای انتخاب رشته را یک نوع شانس و فرصت برای این افراد خواند و گفت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اما برای مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی نشده اند، این امکان را دارند که در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کرده و انتخاب رشته داشته باشند.



وی تصریح کرد: سازمان سنجش امسال نیز همچون سال گذشته، در مرحله تکمیل ظرفیت از افرادی که در مرحله اول برای انتخاب رشته مجاز شناخته شده‌اند برای انتخاب رشته مجدد و قرار گرفتن در فرآیند تکمیل ظرفیت دعوت خواهد کرد.



نادری منش افزود: یکی از دلایل اعلام تعداد بیشتری از داوطلبان به عنوان مجازین به انتخاب رشته در آزمون دکتری این بوده است که در مرحله افزایش و تکمیل ظرفیت، سازمان سنجش مجبور نباشد امتحان دیگری برگزار کند و بتواند گزینش دانشجویان را از میان داوطلبان مجاز به انجام برساند.



معاون آموزشی وزیرعلوم از دانشگاه‌هایی که متقاضی و آماده افزایش ظرفیت دکتری خود هستند خواست تا ظرفیت هایشان را به سازمان سنجش اعلام کنند تا در مرحله تکمیل ظرفیت، اعمال شود.



وی تاکید کرد: در آزمون امسال هیچ داوطلبی نیست که بتواند ادعا کند دعوت به مصاحبه نشده درحالیکه دارندگان رتبه های بعد از وی برای مصاحبه دعوت شده اند. دعوت نشدن این افراد برای مصاحبه یا به دلیل کافی نبودن رتبه آنها با توجه به ظرفیت های تعیین شده است و یا اینکه در انتخاب رشته و اولویت های خود دقت لازم نداشته اند.



نادری منش با تایید صحت فرآیندهای گزینش دانشجویان دکتری در سازمان سنجش، خاطرنشان کرد: هرچند بررسی های ما نشان می دهد که هیچ مشکلی در روند اعلام نمره های داوطلبان و دیگر مراحل آزمون دکتری توسط سازمان سنجش وجود نداشته است اما حق اعتراض را برای داوطلبان محفوظ می دانیم و داوطلبانی که فکر می کنند حقی از آنها تضییع شده است می توانند اعتراض خود را به سازمان سنجش اعلام و نتیجه را تا رسیدن به جواب مستدل پیگیری کنند.



وی درمورد مکانیزم و شیوه پذیرش نهایی دانشجویان دکتری از طریق آزمون نیمه متمرکز نیز توضیح داد: نمره آزمون داوطلبان که امسال به صورت تخصصی و با طرح سوال در بیش از 1500 رشته محل صورت گرفت، درمجموع 100 نمره برای داوطلبان دارد که 80 نمره آن مربوط به آزمون و 20 درصد نیز مربوط به سوابق تحصیلی (معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) آنها است و در مرحله مصاحبه نیز 200 نمره برای داوطلب درنظرگرفته می شود که در نهایت انتخاب افراد از میان داوطلبانی که بیشترین نمره را از مجموع 300 نمره به دست آورده باشند صورت می گیرد.



معاون آموزشی وزارت علوم ظرفیت فعلی پذیرش آزمون دکتری سال 91 را 10 هزار و 280 نفر اعلام کرد و گفت که این میزان برای جذب دانشجوی دکتری از طریق آزمون دکتری نیمه متمرکز درنظر گرفته شده است و دانشجویان استعدادهای درخشان نیز می توانند درصورت داشتن شرایط لازم، بدون آزمون به دوره های دکتری راه یابند.



وی افزود: براساس قوانین آموزش عالی، دانشگاه‌ها می‌توانند تا 20 درصد ظرفیت پذیرش دکتری خود در هررشته را از میان دانشجویان استعداد درخشان جذب کنند به شرط اینکه حداکثر نیمی از این افراد، دانشجوی همان دانشگاه باشند و ملزم هستند نیمی دیگر از این سهمیه را به دانشجویان دیگر دانشگاه ها اختصاص دهند.



نادری منش یادآور شد: از آنجا که ظرفیت پذیرش آزمون دکتری امسال حدود 10 هزار نفر است بنابراین تا دو هزار دانشجو نیز می توانند با استفاده از سهمیه استعداد درخشان، بدون آزمون وارد دوره دکتری شوند اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که اغلب دانشجویان استعداد درخشان، جزو افرادی هستند که در آزمون نیز شرکت کرده و در شمار معرفی شدگان برای مصاحبه به دانشگاه ها قرار دارند.