لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی ملارد/ مشکلات صنعتگران بررسی شود

فاضل اکبری طارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای تولیدی مختلفی در شهرستان ملارد مشغول به فعالیت هستند که باید مشکلات آنها بررسی و رفع شود.

وی با اشاره بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در این شهرستان افزود: در واقع باید با حضور مدیران و مسئولان مربوطه، علاوه بر شناسایی و رفع مشکلات زمینه های لازم برای ارائه تسهیلات به آنها را ایجاد کرد.

استفاده از نظرات و راهکارهای نخبگان راهگشا است



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه نخبگان و کارشناسان مربوطه نیز برای رفع مشکلات می توانند راهکارهای لازم را ارائه دهند.

اکبری طارمی با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ادامه داد: تمامی مسئولان به خصوص مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی باید اقدامات لازم را برای تحقق این مهم انجام دهند.

واحدهای تولیدی با ارتقای کیفیت محصولات شعار امسال را محقق کنند



معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری ملارد اظهار داشت: در واقع واحدهای تولیدی با ارتقای سطح کیفیت محصولات و تولیدات خود می توانند زمینه های لازم برای تحقق شعار امسال را فراهم کنند.