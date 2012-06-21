به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دستگیری عوامل ترور شهیدان دکتر مجید شهریاری ، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی توسط نیروهای وزارت اطلاعات گفت: دشمنان از رسوایی های اطلاعاتی خود درس عبرت بگیرند.

وی افزود: دشمنان یا از نتایج ترورهایی که از اول انقلاب تاکنون انجام داده اند غافلند و یا اینکه عملکرد خود را در این زمینه ارزیابی نمی کنند و رسوایی های پی در پی خود را نمی بینند.

استاندار گلستان ادامه داد: از ابتدای انقلاب سرمایه های زیادی از این سرزمین به دست دشمنان ترور شدند، اما پس از هر ترور روزنه های امید بیشتری در دل این ملت پدیدار شد و بیش از گذشته در راه اهداف والای اسلام و انقلاب مجاهدت کردند.

قناعت اظهارداشت: به برکت این نظام امثال شهید شهریاری، شهید احمدی روشن و شهید قشفایی زیاد تربیت شده اند و خوشبختانه از حیث نیروی انسانی متخصص و متعهد کشور ما غنی است.

استاندار گلستان در ادامه ،امنیت جامعه را مرهون خون شهداء و تلاش های شبانه روزی نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی دانست و افزود: بدون شک شهداء نیز در این شادی با ملت ایران همراه هستند و به برکت خون آنها دست دشمنان برای همیشه از این آب و خاک دور خواهد ماند و ملت ایران همیشه شاهد پیروزی های چشمگیر در عرصه های مختلف در سطوح منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

وی در پایان از زحمات شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) قدردانی کرد.