الگوی الجزایر در مصر تکرار نمی شود/ابزار قانونی راهکار مقابله با شورای نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعد الکتاتنی در گفتگو با رویترز اظهار داشت: اخوان المسلمین در مناقشه خود با شورای عالی نظامی نخواهد لغزید و مبارزه قانونی و فشار مردمی سقف تحرکات اخوان علیه شورای عالی نظامی خواهد بود.

وی با بیان این مطلب افزود: رهبران ارتش مصر قواعد سیاسی را وضع کرده اند که می تواند ارتش را برای سال ها در قدرت نگه دارد اما اخوان المسلمین در مقابله این امر راهی که الجزایر را گرفتار جنگ داخلی کرد در پیش نخواهد گرفت و حوادث 20 سال پیش الجزایر در مصر تکرار نخواهد شد.

کتاتنی تصریح کرد: مخالفان حکومت شورای عالی نظامی در مصر سلاح در اختیار ندارند و آنها برای مخالفت تنها از ابزارهای قانونی و مردمی استفاده خواهند کرد.

وی در ادامه از ارتش مصر خواست به دموکراسی پایبند باشد و تاکید کرد که تمامی طرف ها باید به خواست و انتخاب مردم احترام بگذارند.

این رهبر اخوان المسلمین خاطرنشان کرد: اقدامات اخیر شورای عالی نظامی نشان می دهد این نهاد قصد ندارد همان طور که وعده داده بود اواخر ژوئن حکومت را به رئیس جمهور منتخب مردم واگذار کند.

وی اظهار داشت: هیچ شکی نیست که محمد مرسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری است و احمد شفیق با شکست مواجه شده است.

اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی این جنبش مخالفت خود را با حکم هفته گذشته دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر انحلال پارلمان اعلام کردند و برگزاری همه پرسی در این زمینه را خواستار شدند.

اخوان المسلمین این تصمیم را کودتا علیه روند دموکراسی در مصر می داند و معتقد است شورای عالی نظامی که از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک تاکنون اداره کشور را در دست دارد به خواست مردم بی اعتنا است.