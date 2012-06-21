به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند، اظهارداشت: دستگاهی که نتواند تا پایان تیرماه اعتبارات نهاد خود را جذب کند، در تخصیص اعتبارات سال آینده از سهم اعتبار کمتری برخوردار خواهد شد.

وی بیان کرد: اختصاص اعتبارات سال جاری براساس کار کارشناسی، ضرورت اجرای پروژه ها در استان و شهرستان و تعریف پروژه ها از سوی دستگاه ها انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این راستا برای رفع مشکلات موجود در سال مالی جاری جز در موارد خاص هیچ پروژه جدیدی تعریف نمی شود و اولویت با پروژه های نیمه تمام است.

قاسم زاده نداف با اشاره به اضافه شدن دو شهرستان به استان، اظهارداشت: در این زمینه اعتبارات شهرستان بیرجند کاهش می یابد که نیازمند مدیریت مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه اولویت سرمایه گذاری امسال در پروژه های نیمه تمام است، عنوان کرد: پروژه های نیمه تمام در استان و شهرستان باید تا پایان دولت دهم به اتمام برسد.

قاسم زاده نداف بهسازی خانه های روستایی و اجرای طرح های هادی در روستاها را نیز از دیگر اولویت های این شهرستان در سال جاری اعلام کرد.

بیرجند میزبان برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

فرماندار بیرجنداز برگزاری المپیاد دانشجویی در بیرجند خبر داد و گفت: این المپیاد 15 تا 25 تیرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی تعداد دانشگاه های شرکت کننده در این المپیاد را 110 دانشگاه از سراسر کشور ذکر کرد.

قاسم زاده نداف همچنین به اهمیت پروژه راه آهن استان اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه برای استان بسیار حیاتی بوده و در رشد اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه باید با توجه به فراهم کردن زیرساخت ها در استان اجرا شود، افزود: تکمیل پروژه منطقه ویژه اقتصادی و ایجاد صنایع در استان از جمله زیرساخت های اجرای این پروژه است.

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه اجرای این طرح باید منجر به رفع مشکلات اقتصادی در استان شود، یادآور شد: با فراهم کردن زیرساخت ها و فعال کردن بیش از پیش بازارچه های مرزی و سرمایه گذاری های مختلف در سطح استان می توان بخش اقتصادی در استان را فعال کرد.