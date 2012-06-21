تیم ربوکاپ دانشگاه آزاد قزوین قهرمان چند دوره از این رقابتها را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی کمیته ملی ربوکاپ ایران نتایج تیم های ایرانی در نخستین روز مسابقات جهانی ربوکاپ مکزیک 2012 اعلام شد.

بر اساس این گزارش در لیگ ربات امدادگر مجازی تیم های راه یافته به مرحله نهایی، تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایتالیا، ترکیه، کاوه از دانشگاه رجایی، لیگ فوتبالیست سایز متوسط هستند.

در این رقابتها تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب نتیجه یک بر یک تیم هلند را متوقف کرد و با نتیجه پنج بر صفر تیم پرتغال را شکست داد.

همچنین در لیگ ربات امدادگر واقعی، تیم های ایرانی از دانشگاه های آزاد اسلامی قزوین، دماوند، یزد و فیروزکوه با موفقیت مرحله اول را پشت سر گذاشتند.

در لیگ فوتبالیست سایز کوچک، گروه بندی بدین شرح انجام شد:‌گروه یک: آمریکا، ترکیه، کانادا، برزیل و Immortals دانشگاه علم و صنعت، گروه دو: ژاپن، آلمان، مکزیک، برزیل و تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، گروه سه: تایلند، چین، ترکیه، برزیل، دانشگاه شاهد ایران و گروه چهار: ژاپن، آلمان، مکزیک و دانشگاه امیرکبیر ایران.

در بخش لیگ ربات انسان نما هم تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با نتیجه سه بر صفر تیم AUT دانشگاه امیرکبیر را مغلوب کرد و در ردیف 16 تیم برتر مسابقات صعود کرد.



