جلسه منصوریان با کادر فنی و برگزاری تمرینات ملی پوشان ایران در مالاکا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حسینی مدیر رسانه ای تیم فوتبال زیر 22 سال که در مالزی حضور دارد، اعضای کادر فنی این تیم به محض ورود به مالاکا - محل برگزاری مسابقات - نشستی را برگزار کردند تا وظایف هر یک از اعضای کادر فنی مشخص شود.

در این نشست که کلیه اعضای کادر فنی و سرپرستی حضور داشتند، علیرضا منصوریان – سرمربی تیم ملی - ضمن بیان شرح وظایف کلیه اعضا از انها خواست ، مسئولیت های خود را به دقت انجام دهند و کلیه تمرکزشان برروی مسایل فنی و روحی ، روانی تیم ملی باشد.

منصوریان در پایان نشست ضمن بیان این مطلب که دست یافتن به هدفمان در این مسابقات بزرگترین خواسته کادر فنی است، گفت: با توجه به اینکه برنامه زمانبندی تمرینات ما به AFC اعلام شده و این برنامه به صورت کامل مشخص شده است از همه اعضای کادر فنی می خواهم تا از امروز تمام تمرکزشان بر اجرای کامل وظایفشان باشد و من و سرپرست تیم بیشترین نظارت و کنترل را بر تیم خواهیم داشت .

اعضای تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان پس از مستقر شدن در هتل " بای ویو" تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند تا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده شوند.