جلسه منصوریان با کادر فنی و برگزاری تمرینات ملی پوشان ایران در مالاکا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حسینی مدیر رسانه ای تیم فوتبال زیر 22 سال که در مالزی حضور دارد، اعضای کادر فنی این تیم به محض ورود به مالاکا - محل برگزاری مسابقات - نشستی را برگزار کردند تا وظایف هر یک از اعضای کادر فنی مشخص شود.
در این نشست که کلیه اعضای کادر فنی و سرپرستی حضور داشتند، علیرضا منصوریان – سرمربی تیم ملی - ضمن بیان شرح وظایف کلیه اعضا از انها خواست ، مسئولیت های خود را به دقت انجام دهند و کلیه تمرکزشان برروی مسایل فنی و روحی ، روانی تیم ملی باشد.
منصوریان در پایان نشست ضمن بیان این مطلب که دست یافتن به هدفمان در این مسابقات بزرگترین خواسته کادر فنی است، گفت: با توجه به اینکه برنامه زمانبندی تمرینات ما به AFC اعلام شده و این برنامه به صورت کامل مشخص شده است از همه اعضای کادر فنی می خواهم تا از امروز تمام تمرکزشان بر اجرای کامل وظایفشان باشد و من و سرپرست تیم بیشترین نظارت و کنترل را بر تیم خواهیم داشت .
اعضای تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان پس از مستقر شدن در هتل " بای ویو" تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند تا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده شوند.
تیم ملی زیر22 سال ایران به سرمربیگری علیرضا منصوریان در رقابتهای زیر23 سال آسیا با بحرین، تاجیکستان، قطر، کویت و مالدیو همگروه است. برنامه بازیها ، ورزشگاه و ساعت آغاز بازیها ی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران به شرح زیر است:
* شنبه سوم تیرماه 91
- تاجیکستان – بحرین ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا
- قطر- مالدیو ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- ایران – کویت ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
* دوشنبه 5 تیرماه 91
- بحرین – کویت ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- ایران – قطر ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا
- تاجیکستان – مالدیو ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
* پنجشنبه 8 تیرماه 91
- کویت - تاجیکستان ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا
- مالدیو - ایران ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- بحرین – قطر ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
* شنبه 11 تیرماه 91
- قطر - کویت ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- مالدیو - بحرین ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا
- ایران - تاجیکستان ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
* سه شنبه 13 تیر 91
- کویت - مالدیو ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا
- تاجیکستان - قطر ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- بحرین - ایران ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
نظر شما