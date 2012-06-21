مسکن مهر اردبیل درگیر باندبازی است/ مبارزه با افراد سودجو

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی افضلی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه های مسکن مهر اردبیل با اشاره به مشکلات این پروژه ها گفت: پروژه های مسکن مهر اردبیل سه مشکل اساسی دارد که باید این مشکلات رفع شود تا پیشرفت مورد نظر محقق شده و به متقاضیان واگذار شود.

وی اولین مشکل مسکن مهر را عدم تامین زیرساختها و خدمات عمومی برای این پروژه ها دانست و تصریح کرد: در مورد زیرساختها و خدمات عمومی مسکن مهر برخی از مسئولان کوتاهی می کنند که در این خصوص مجمع نمایندگان استان جلساتی با مسئولان اجرایی و تعاونیهای مسکن مهر خواهند داشت تا دلایل به تعویق افتادن این پروژه ها را بررسی کنند.

افضلی فرد دومین مشکل مسکن مهر را سخت گیری در ارائه تسهیلات بانکی برشمرد و افزود: تسهیلات بانکی برای متقاضیان مسکن مهر باید به گونه ای باشد که متقاضیان بتوانند با استفاده از این تسهیلات خانه دار شوند به همین منظور در برخی از شهرها میزان تسهیلات بانکی به 250 میلیون ریال افزایش یافته و تلاش می کنیم این افزایش تسهیلات در مرکز استان هم انجام شود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه عمده ترین تاثیرات منفی در مسکن مهر اردبیل از سوی باندهای مافیایی و بده و بستانهای شخصی اعمال می شود، اضافه کرد: لابیگری توسط باندهای مافیایی و بده و بستانهای شخصی پیشرفت مسکن مهر استان را با چالش روبرو کرده است.

وی از تصمیم مجمع نمایندگان استان اردبیل برای مبارزه با باندهای مافیایی مسکن مهر خبر داد و یادآور شد: نمایندگان مصمم هستند با مبارزه و فایق آمدن با باندهای مافیایی مسکن مهر لابیگریها را به حداقل رسانده و مدیران را موظف کنند تا با افزایش تسهیلات بانکی وعده های مسکن مهر را عملی کنند.

افضلی فرد با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان مجلس با وزیر راه و شهرسازی در این خصوص تصریح کرد: در این دیدار مبارزه با سودجویی اشخاص و دلال بازی و نیز تسریع در روند اجرای طرحهای مسکن مهر مورد بحث و تفاهم قرار گرفت.

وی تجهیز راه و ترابری استان به ماشین آلات سنگین و چهارخطه شدن 80 کیلومتر از راه اصلی اردبیل به سرچم، تخصیص 100 درصدی اعتبار کمربندی سوم اردبیل، چهار خطه نمودن 30 کیلومتر از جاده اردبیل به مشگین شهر و ایجاد تقاطع غیر همسطح نمین را از دیگر توافقات نمایندگان استان با وزیر راه و شهرسازی برشمرد.

