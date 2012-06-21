درآمد پلیس ساختمان بیشتر از شهرداری کرج است

به گزارش خبرنگار مهر، علی گلوند در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن فارابی تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: امروزه درآمد پلیس ساختمان در کرج بیشتر از خود شهرداری شده است و هر طبقه ای امروزه پلیس ساختمان 10 میلیون تومان دریافت می کند.



وی ادامه داد: امروزه ساخت و ساز غیر مجاز کرج به یکی از معضلات تبدیل شده است که مهاجرپذیری به دلیل 4 زندان بزرگ در کرج است که این امر بر این معضل دامن زده است.



90 درصد شهرک سهرابیه آسفالت شده است



عضو شورای شهر کرج اظهار داشت: در جشن آسفالت شهرک سهرابیه بیش از 90 درصد این شهرک آسفالت شده است.



گلوند گفت: سهرابیه یکی از شهرک های محروم شهر کرج است و نگاه خاصی تا کنون به این منطقه نشده بود با توجه به اینکه هشت کیلومتر تا پایتخت فاصله دارد.



وی تصریح کرد: مردم این شهرک از حداقل های امکانات رفاهی برخوردار هستند و اولین گام در سهرابیه برداشته شد و جشن آسفالت در این شهرک برگزار شد که آسفالت شهرک سهرابیه بر اساس مصوبه شورای شهر و اجرا شهرداری بوده است.



عضو شورای شهر کرج افزود: خیابان سوم و دوم این شهرک کامل آسفالت شده است و خیابان چهارم باقی مانده است که تا پایان شهریور آسفالت خواهد شد.

