به گزارش خبرنگار مهر، علی گلوند در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن فارابی تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: امروزه درآمد پلیس ساختمان در کرج بیشتر از خود شهرداری شده است و هر طبقه ای امروزه پلیس ساختمان 10 میلیون تومان دریافت می کند.
وی ادامه داد: امروزه ساخت و ساز غیر مجاز کرج به یکی از معضلات تبدیل شده است که مهاجرپذیری به دلیل 4 زندان بزرگ در کرج است که این امر بر این معضل دامن زده است.
90 درصد شهرک سهرابیه آسفالت شده است
عضو شورای شهر کرج اظهار داشت: در جشن آسفالت شهرک سهرابیه بیش از 90 درصد این شهرک آسفالت شده است.
گلوند گفت: سهرابیه یکی از شهرک های محروم شهر کرج است و نگاه خاصی تا کنون به این منطقه نشده بود با توجه به اینکه هشت کیلومتر تا پایتخت فاصله دارد.
وی تصریح کرد: مردم این شهرک از حداقل های امکانات رفاهی برخوردار هستند و اولین گام در سهرابیه برداشته شد و جشن آسفالت در این شهرک برگزار شد که آسفالت شهرک سهرابیه بر اساس مصوبه شورای شهر و اجرا شهرداری بوده است.
عضو شورای شهر کرج افزود: خیابان سوم و دوم این شهرک کامل آسفالت شده است و خیابان چهارم باقی مانده است که تا پایان شهریور آسفالت خواهد شد.
کرج - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر کرج گفت: درآمد پلیس ساختمان بیشتر از شهرداری کرج است.
