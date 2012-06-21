رشد منابع بانکی گلستان رضایتبخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، تاکید کرد: باید با برنامه ریزی ومدیریت صحیح وارائه ایده های کارشناسی منابع ومصارف بانکی به جایگاه قابل قبولی برسانیم.

وی از ابلاغ شش اولویت محورهای اساسی اقدامی بانکها خبرداد و گفت: وصول مطالبات از موضوعات اصلی واز وظایف مهم بانکها است که همکاری دستگاههای اجرایی وقضایی را می طلبد که بانکها باید تمام تلاش خود را بکار گیرند.

قناعت نیز مدیریت صحیح موسسه های مالی واعتباری وهمکاری وهمراهی آنان با سیاست های پولی واعتباری بانک های دولتی را تاکید کرد.

وی تلاش برای ارتقاء سطح مشارکت بخش های خصوصی واعتبارات بخش خصوصی به صورت هماهنگ ومنسجم در بانک های استان ،تعیین اولویت های سرمایه گذاری و شاخص های اقتصادی استان با نظارت قوه مجریه و نظارت مدیریت عالی بانک ها را خواستار شد.



استاندار گلستان همچنین برپیگیری کارهای بانکی در سطح ملی ، اخذ مجوزها و تسهیل اموردر تصمیم گیری استانی را مهم برشمرد.