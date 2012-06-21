  1. بین الملل
۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

علی رغم مخالفت های اولیه؛

اتحادیه عرب به حضور ایران در گروه تماس سوریه تن می دهد

اتحادیه عرب به حضور ایران در گروه تماس سوریه تن می دهد

معاون دبیر کل اتحادیه عرب از پیوستن ایران به گروه تماس سوریه در اجلاس ژنو حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "احمدبن هلال" معاون دبیرکل اتحدیه عرب در مصاحبه خود با خبرگزاری "اینترفاکس" روسیه ضمن اینکه خواستار توقف کمک روسیه به دولت سوریه شد، از حضور ایران در گروه تماس سوریه حمایت کرد.

وی ضمن حمایت از طرح "کوفی عنان" خواستار طراحی مکانیسم جدیدی برای اجرای آن شد.

بن هلال در پاسخ به سوالی درخصوص حضور ایران در گروه تماس با سوریه گفت: تمامی طرفهای موثر باید در این گروه شرکت داشته باشند.

وی در ادامه گفت: درحال حاضر در حال تصمیم گیری در خصوص دستورکار این نشست هستیم و بعد از آن درخصوص شرکت کننده ها تصمیم گیری خواهد شد.

پیشتر با طرح روسیه برای حضور ایران در نشست گروه تماس سوریه، مخالفتهای از سوی آمریکا و هم پیمانان منطقه ایش صورت گرفته بود که ظاهرا با مشخص شدن ضرورت حضور ایران در این اجلاس، نشانه های تن دادن آنها به این درخواست منطقی روسیه در حال آشکار شدن است.

کد مطلب 1631681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها