توانمندی آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت ورزشی منطقه/ امضای تفاهم نامه همکاری ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد جباراوف ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وجود فضاهای ورزشی مناسب در ارومیه از جمله سالن ورزشی 6 هزار نفری الغدیر، سالن دو و میدانی، سالن 3 هزار نفری، افزود: وجود فضاها و اماکن ورزشی بسیار مجهز و استاندارد، نشان دهنده اهمیت بالای ورزش در این استان است.

وی بر اهمیت تبادل برنامه های ورزشی، فرهنگی در راستای تحکیم روابط بین دو استان تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به دیدار و مذاکره با مسئولان و بازدید ازفضاها و اماکن ورزشی ارومیه، موافقت اولیه خود را در تدوین پیش نویس تفاهمنامه همکاری با این استان اعلام کنیم.



وزیر ورزش و جوانان جمهوری خودمختار نخجوان با بیان اینکه پیش نویس این تفاهمنامه آماده شده و به زودی در جریان دیدار مسئولان دو طرف امضا و مبادله می شود، عنوان کرد: ارومیه به عنوان مرکز آذربایجان غربی هم به لحاظ تعداد ورزشکار و هم به لحاظ امکانات و تجهیزات ورزشی از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و تفاهم فی ما بین می تواند پیشرفت روز افزون ورزش و امور مربوط به جوانان دو طرف را بهبود بخشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر توسعه روابط دوجانبه، فضای روابط دو کشور را مطلوب ارزیابی و ضمن تاکید بر لزوم عملیاتی شدن پروتکلهای دوجانبه، گفت: اراده دو طرف بر گسترش همکاریها بوده که با توسعه ارتباطات بین ارومیه و نخجوان به خصوص افزایش مراودات ورزشی در آینده شاهد توسعه همکاری های سایر حوزه ها باشیم.

در این دیدار مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز با تاکید بر آمادگی مسئولان ورزش برای توسعه ورزش نخجوان گفت: پیش نویس این تفاهمنامه در زمینه های والیبال، فوتبال، بوکس، کاراته، شطرنج، جودو، تنیس خاکی، کیک بوکسینگ، تیراندازی، کشتی، وزنه برداری و در بخش امور جوانان در زمینه های ابتکارات و اختراعات، موسیقی و هنری تهیه شده است.

علی ملااحمدی افزود: تصمیات دو طرف برتحکیم همکاریهای دو جانبه استوار است و در آینده ای نزدیک با اجرایی شدن این تفاهمنامه شاهد تبادل تجربه و اطلاعات بین نخبگان ورزشی و علمی دو استان خواهیم بود.



وزیر ورزش و جوانان جمهوری خود مختار نخجوان به همراه معاون سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز برای دیداری دو روزه به شهر ارومیه سفر کرده است.