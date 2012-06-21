  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

جباراوف:

توانمندی آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت ورزشی منطقه/ امضای تفاهم نامه همکاری ورزشی

توانمندی آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت ورزشی منطقه/ امضای تفاهم نامه همکاری ورزشی

ارومیه- خبرگزاری مهر: وزیر ورزش و جوانان جمهوری خود مختار نخجوان گفت: آذربایجان غربی در حوزه امکانات و زیرساختهای ورزشی توانمند بوده و یکی از قطب های اصلی منطقه محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد جباراوف ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وجود فضاهای ورزشی مناسب در ارومیه از جمله سالن ورزشی 6 هزار نفری الغدیر، سالن دو و میدانی، سالن 3 هزار نفری، افزود: وجود فضاها و اماکن ورزشی بسیار مجهز و استاندارد، نشان دهنده اهمیت بالای ورزش در این استان است.

وی بر اهمیت تبادل برنامه های ورزشی، فرهنگی در راستای تحکیم روابط بین دو استان تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به  دیدار و مذاکره با مسئولان و بازدید ازفضاها و اماکن ورزشی ارومیه، موافقت اولیه خود را در تدوین پیش نویس تفاهمنامه همکاری با این استان اعلام کنیم.

وزیر ورزش و جوانان جمهوری خودمختار نخجوان با بیان اینکه پیش نویس این تفاهمنامه آماده شده و به زودی در جریان دیدار مسئولان دو طرف امضا و مبادله می شود، عنوان کرد: ارومیه به عنوان مرکز آذربایجان غربی هم به لحاظ تعداد ورزشکار و هم به لحاظ امکانات و تجهیزات ورزشی از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و تفاهم فی ما بین می تواند پیشرفت روز افزون ورزش و امور مربوط به جوانان دو طرف را بهبود بخشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر توسعه روابط دوجانبه، فضای روابط دو کشور را مطلوب ارزیابی و ضمن تاکید بر لزوم عملیاتی شدن پروتکلهای دوجانبه، گفت: اراده دو طرف بر گسترش همکاریها بوده که با توسعه ارتباطات بین ارومیه و نخجوان به خصوص افزایش مراودات ورزشی در آینده شاهد توسعه همکاری های سایر حوزه ها باشیم.

در این دیدار مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز با تاکید بر آمادگی مسئولان ورزش برای توسعه ورزش نخجوان گفت: پیش نویس این تفاهمنامه در زمینه های والیبال، فوتبال، بوکس، کاراته، شطرنج، جودو، تنیس خاکی، کیک بوکسینگ، تیراندازی، کشتی، وزنه برداری و در بخش امور جوانان در زمینه های ابتکارات و اختراعات، موسیقی و هنری تهیه شده است.

علی ملااحمدی افزود: تصمیات دو طرف برتحکیم همکاریهای دو جانبه استوار است و در آینده ای نزدیک با اجرایی شدن این تفاهمنامه شاهد تبادل تجربه و اطلاعات بین نخبگان ورزشی و علمی دو استان خواهیم بود.

وزیر ورزش و جوانان جمهوری خود مختار نخجوان به همراه معاون سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز برای دیداری دو روزه به شهر ارومیه سفر کرده است.

کد مطلب 1631694

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها