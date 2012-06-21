به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده صبح پنج شنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهر،‌ شهرستان و مهردشت ابرکوه اظهار داشت: مجلس از اقتدار خود دفاع می ‌کند و اجازه نمی ‌دهد کسانی که نوکر مردم هستند به نمایندگان آنها توهین کند و توهین به مجلس را توهین به ملت می‌ دانیم و به رئیس جمهور نیز این پیغام را رسانده ‌ایم.

وی افزود: نماینده وابسته به دولت خائن‌ ترین نماینده است اما ما با دولت به فرمایش رهبری تقابل یا پرخاش نخواهیم داشت و با منطق بیشترین بهره را به مردم می ‌رسانیم.

از تجارب نماینده قبلی حوزه انتخابیه مهریز استفاده می کنم

زارع زاده عنوان کرد: مردم ابرکوه را مردمی با فرهنگ و مومن می ‌شناسم و قرار است با نماینده سابق نیز تعامل داشته باشم و از تجارب ایشان و تعاملاتی که با مسئولان کشور داشت، بهره ببرم و حتی ایشان را به مجلس خواهم برد و معتقدم که این مسئله باعث تسریع در اجرای کارهای حوزه انتخابیه می‌ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار تأسف از نظام اقتصادی طراحی شده در ایران اظهار داشت: این سیستم اقتصادی در غرب به شکست رسیده و وال استریت ارمغان آن است اما متأسفانه در کشور ما نیز همین سیستم در حال اجراست و باید منتظر یک وال استریت در ایران باشیم.

تخصص نباید ملعبه پولداران بی سواد شود

این نماینده مجلس، پس از استماع مشکلات شهرستان ابرکوه بیان داشت: در کشور ما تخصص مسخره و ملعبه پولداران بی ‌سواد شده است، معدن‌ها به یغما می ‌رود و حتی سرریز آن به مردم نمی ‌رسد و این مسئله به واسطه رانت‌ هایی است که به وجود آمده است.

زارع‌ زاده اظهار داشت: حضور من تنها برای جلب اعتماد مردم به نظام و پاسخ به خون شهیدان بود و اعتقاد دارم که نباید در این کشور مفت‌ خورها و گردن کلفت ‌ها هر روز بزرگتر شوند و تلاش می ‌کنم که حداقل در حوزه خودم به دنبال این مسئله باشم.

در تلاش برای تشکیل فراکسیون "مناطق عقب نگه داشته شده" در مجلس هستیم

وی خطاب به مردم افزود: در تلاش برای تشکیل فراکسیون "مناطق عقب نگه داشته شده" هستم که می‌ تواند دغدغه‌ های به حق شما را پیگیری کند.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس یادآور شد: اعتقاد دارم جبهه و جنگ در حال حاضر جدی ‌تر از دوران دفاع مقدس وجود دارد زیرا در حال حاضر با صدها دشمن و بدتر از همه بی‌ عدالتی و فقر روبرو هستیم که از درون ما را نابود می‌ کند.

شوراها باید تقویت شوند

زارع‌ زاده خطاب به اعضای شوراهای اسلامی شهر، شهرستان و روستا عنوان کرد: من و شما منتخبان مردم هستیم و دیگران انتصابی هستند و ما باید با هم بیشترین تعامل را داشته باشیم.

وی یادآور شد: تاکنون به غیر از ابرکوه به هر شهرستان چهار بار سفر کرده ‌ام و در حال برنامه‌ ریزی برای دوران نمایندگی و تدوین تقویمی برای تمام شهرستان ‌ها هستم که مسائل تمام شهرستان‌ها را با هم پیگیری کنم.

زارع ‌زاده ادامه داد: در تلاش‌های خود همه شهرستان‌ ها را در نظر دارم زیرا نظام متعلق به همه است.

وی افزود: باید پاسخگوی حق ‌الناس باشیم و این وظیفه شوراهاست که با تلاش خود مردم را به حق خود برسانند.

زارع‌زاده یادآور شد: اگر شوراها تقویت شوند، همه تقویت شده ‌اند و من با توجه به عضویت در کمیسیون شوراها، در راستای پشتیبانی از شوراها تلاش می‌ کنم.